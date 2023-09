Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży już od 13 września

Akademia SOWARD Elbląg rozpoczyna zapisy na cykliczne zajęcia dodatkowe, które pomagają osiągać sukcesy w nauce, ale przede wszystkim przygotowują dzieci do dorosłego życia. W najbliższym tygodniu zaprasza na bezpłatne lekcje próbne oraz warsztaty „Jak nauczyć się uczyć”. To oferta, która wspomoże każdego ucznia w lepszej nauce, wszechstronnym rozwoju i radzeniu sobie w różnych sytuacjach.

W środę, 13 września rozpoczyna się nowy sezon kursów dla dzieci i młodzieży w Akademii SOWARD Elbląg, który poprzedzą bezpłatne lekcje próbne, a już od soboty, 16 września rozpoczynają się warsztaty kształtujące umiejętności efektywnego uczenia się.

Akademia SOWARD realizuje cykliczne, cotygodniowe zajęcia SOWARD Skills dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 1,5 h, prowadzi je wykwalifikowana i doświadczona kadra trenerska w grupach do 12 osób.

Soward Skills to jedyna w Polsce szkoła mistrzów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży oparta o grywalizację – fascynującą metodę budowania i rozwijania motywacji u dzieci, która realizuje zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych. A są to takie kompetencje, których wszyscy potrzebują do: samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, funkcjonowania społecznego, zrównoważonego stylu życia, kierowania życiem w sposób prozdrowotny, aktywnego obywatelstwa.

Kurs SOWARD Skills w elbląskiej Akademii Kompetencji Przyszłości uczy dzieci:

jak radzić sobie ze stresem

jak wytrwale dążyć do celu

jak być uważnym

jak mówić o emocjach

jak skutecznie komunikować się

jak stawać się pewnym siebie

jak się uczyć

jak nawiązywać relacje.

Grupy wiekowe i terminy stałych zajęć

7- 10 lat (wtorki, środy lub czwartki w godz. 16:15 – 17:45)

11-15 lat (wtorki, środy lub czwartki w godz. 18:00 – 19:30)

Sobotnie warsztaty „Jak nauczyć się uczyć”

to propozycja dwóch weekendowych spotkań podczas których, dzieci poznają techniki lepszego zapamiętywania, uczą się jak planować naukę, poznają zalety uczenia się i sposoby na wyciszenie, oraz ćwiczą wytrwałość.

Termin zajęć warsztatowych

dla grupy 7-10 lat (w soboty 16 i 23 września, w godz. 9:30 – 11:00.

dla grupy 11-15 lat (w soboty 16 i 23 września, w godz. 11:30 – 13:00

Informacje oraz zapisy na lekcje próbne, kursy i warsztaty

Akademia SOWARD

Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 30

tel. 663 405 242, mail: elblag@soward.eu

https://smartkids.soward.eu

Facebook

---materiał promocyjny---