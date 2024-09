 Żak Elbląg: Twoja przyszłość zaczyna się tutaj!

Pracodawcy szukają osób z konkretnymi umiejętnościami; taka jest przyszłość. My wiemy o niej od 1998 roku – właśnie wtedy powstała nasza pierwsza placówka – Centrum Nauki i Biznesu Żak w Łodzi. Dzisiaj jesteśmy największą ogólnopolską firmą edukacyjną.

Nowe Kierunki – Nowe możliwości!

W tym roku Żak w Elblągu wprowadza dwa nowe, ekscytujące kierunki Kwalifikowanych Kursów Zawodowych: Fryzjer oraz Rachunkowość i finanse. To idealna okazja, aby zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę, które otworzą przed Tobą drzwi do wielu zawodowych możliwości.

Fryzjer – Jeśli zawsze marzyłeś o tworzeniu niesamowitych fryzur i stylizacji, ten kurs jest dla Ciebie! Nauczysz się nie tylko podstawowych technik, ale także najnowszych trendów i innowacji w świecie fryzjerstwa. Fryzjer damski strzyże kobiety, to jasne dla każdego. Poza tym robi wiele innych rzeczy: czesze, upina i koloryzuje oraz wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i chemiczne na włosach klientek. To specjalista od stylizacji włosów i doradca klientek w tej materii. Kto wie, może to właśnie Ty będziesz odpowiedzialny za nową fryzurę gwiazdy filmowej?

Rachunkowość i finanse – Dla tych, którzy wolą liczby od nożyczek, ten kierunek będzie strzałem w dziesiątkę. Nauczysz się zarządzać finansami, prowadzić księgi rachunkowe i analizować dane finansowe. Dzięki temu kursowi, Twoja kariera w świecie finansów nabierze rozpędu!

Dlaczego Żak?

Szkoła Żak w Elblągu to nie tylko miejsce nauki, ale także społeczność ludzi z pasją do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. Nasza kadra to doświadczeni specjaliści, którzy z zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę i wspierają słuchaczy na każdym etapie nauki.

Co jeszcze oferujemy?

Oprócz nowych kierunków, Żak w Elblągu oferuje szeroki wachlarz kursów i szkoleń, które pomogą Ci zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Od florystyki po technika administracji – każdy znajdzie coś dla siebie!

Nie czekaj! Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę z nauką w Żak Elbląg już dziś. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj!

Żak w Elblągu

1 Maja 45

55 611-47-29

elblag.zak.edu.pl

