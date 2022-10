 Zakładasz konto osobiste w banku? Sprawdź, na co zwrócić uwagę! 

Różnorodność ofert, którymi zasypuje nas sektor bankowy, może przyprawić o zawrót głowy. Trudno jest w dzisiejszych czasach funkcjonować bez konta osobistego, ale banki, które zaciekle walczą o zainteresowanie klientów, nie ułatwiają im wyboru. Każda kolejna propozycja wydaje się ciekawsza i korzystniejsza od poprzedniej. Jak zatem wybrać najlepszą opcję dla siebie? Sprawdź, na co zwrócić uwagę zakładając konto w banku!

Dla wielu osób gubiących się w gąszczu ofert, ranking kont osobistych jest prawdziwym wybawieniem. Im bardziej przyglądasz się propozycjom poszczególnych banków, tym więcej niuansów zauważasz. Konkurencja w krajowym sektorze bankowym jest naprawę zacięta. Nic więc dziwnego, że każda firma robi co w jej mocy, aby stać się liderem na rynku finansowym. Niektóre banki oferują swoim klientom całkowicie darmowe konta. Inne oferują bonusy i premie za założenie konta w ich placówce. Jeszcze inne proponują gotówkę za polecenie konta znajomym. Czy oferty te rzeczywiście są tak korzystne, jak mówi reklama? Czy po przedstawieniu rzekomo najlepszej dla klienta propozycji, nie okaże się, że zawsze jest jakieś „ale”. Zobacz, czym należy kierować się podczas zakładania konta osobistego i jak nie dać się zaskoczyć niemiłym niespodziankom.

Konto osobiste – na co zwrócić uwagę

Zastanawiasz się na co uważać zakładając konto osobiste w banku? Przygotuj się na spory zastrzyk informacji. Okazuje się bowiem, że reklamy promujące rzekomo najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę lubią niekiedy mijać się z prawdą lub ewentualnie pomijać kilka dość istotnych kwestii. Jeśli stoisz przed koniecznością wyboru najlepszej opcji dla siebie, zwróć uwagę na każdy szczegół.

Wiarygodność banku

Ten punkt może wydawać się kuriozalny, ale osobom, które nie sprawdziły wiarygodności „banku” wcale nie jest do śmiechu. Na rodzimym rynku aż roi się od tak zwanych parabanków, które z prawdziwymi bankami mają niewiele wspólnego. Aby dana firma mogła nazywać się bankiem, musi podlegać bardzo rygorystycznym regulacjom. Przepisy wynikające z prawa bankowego zostały ustanowione po to, aby chronić konsumentów przed ewentualnymi stratami, na przykład w sytuacji ogłoszenia upadłości banku. Każda spółka, która przyjmuje formę banku, ale nie jest nim w rzeczywistości, nie może zapewnić stabilności i bezpieczeństwa finansom swoich klientów. Zatem, jeśli zakładasz konto osobiste, pierwszą rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę jest to, czy wybrany przez Ciebie bank rzeczywiście jest bankiem.

Kto chroni klienta na rynku usług finansowych? Kliknij tutaj!

Opłaty związane z prowadzeniem konta

Opłaty za prowadzenie konta z reguły nie są wygórowane – miesięczny koszt prowadzenia konta w większości banków to wydatek rzędu kilku złotych. Warto jednak pamiętać, że dla osób niezamożnych nawet tak pozornie niskie kwoty są w skali roku dużym wydatkiem. Niektóre banki oferują swoim klientom prowadzenie konta za darmo. Czy to oznacza, że bank rzeczywiście nie pobiera od klienta żadnych opłat? Niekoniecznie. Niektóre banki rekompensują sobie stratę funduszy za prowadzenie konto osobistych dość wygórowanymi prowizjami za przelewy. Jeśli widzisz reklamę banku, który oferuje prowadzenie konta za 0 złotych, sprawdź, jakie są koszty związane z przeprowadzaniem operacji bankowych.

Terminy obowiązujących promocji

Niektóre banki prowadzą taktykę polegającą na udzielaniu wszelkich możliwych premii, bonusów, zniżek i promocji... do pewnego czasu. Klienci zachęceni tak korzystnymi warunkami nie zawsze doczytują to, co napisane drobnym druczkiem – a to właśnie tam jest napisane, jak długo przyjdzie im cieszyć się z propozycji banku. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać, czy korzyści z prowadzenia kont w danym banku obowiązują przez cały czas, czy są jedynie elementem tymczasowej promocji.

Możliwość zaciągnięcia kredytu bez zbędnych formalności

Osoby, które od wielu lat prowadzą konto osobiste w jednym z banków, mogą po pewnym czasie korzystać z ofert kredytu, jakie oferuje ich placówka. Zaciąganie kredytu w banku, w którym prowadzony jest rachunek osobisty jest dużo łatwiejsze. W wielu przypadkach procedura nie wymaga nawet wychodzenia z domu. Bank przetwarza dane klientów, dzięki czemu wie, komu może zaproponować pożyczkę i w jakiej wysokości. Obecnie, aby zaciągnąć kredyt w banku, wystarczy kilka kliknięć. Sprawdź, czy bank, który Cię interesuje oferuje możliwość zaciągnięcia natychmiastowego kredytu.

Dostęp do bankomatów i wpłatomatów

Coraz więcej osób korzysta z możliwości wypłaty i wpłaty środków za pośrednictwem bankomatu. Stanie w kolejce „do okienka” staje się coraz rzadszym widokiem. Dostępność bankomatów będących własnością banku, w której klient ma konto, jest dla wielu kluczową kwestią. Niestety, wiele banków pobiera dodatkowe opłaty za korzystanie z bankomatów konkurencyjnych firm. Jeśli często używasz bankomatu lub wpłatomatu, zwróć uwagę na ich dostępność.

Opłata za kartę

Banki, które rezygnują z pobierania opłat za prowadzenie konta czy realizację przelewów, rekompensują swoje straty poprzez wprowadzenie opłat za posiadanie karty płatniczej. Jeśli nie używasz karty na co dzień, wybierz bank, który nie narzuca konieczności jej posiadania.

