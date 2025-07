  Zakochaj się w Amore Mio na nowo

Amore Mio to miejsce dobrze znane elblążanom, to przecież dosłownie dwa kroki od elbląskiej Bramy Targowej. Warto odkryć je na nowo, także dzięki odświeżonemu menu. Zobacz zdjęcia.

Jaki jest przepis na Amore Mio z odświeżonym logo, które pewnie już zdążyło zwrócić uwagę bywalców starówki? To zachowanie tego wszystkiego, co już zdążyli pokochać stali bywalcy, ale też spora dawka nowości dla tych, którzy dopiero poznają tę restaurację. Zmiany dotyczą nie tylko menu, ale też estetyki samego lokalu.

- Zachowujemy włoski styl, włoski klimat, wraz z całym personelem, który ciągle się rozwija, a który jest już dobrze znany naszym gościom - mówi Krzysztof Malinowski, nowy właściciel Amore Mio. – Razem z naszym szefem kuchni, który jest oczywiście Włochem, nie rezygnujemy ze znanych smaków i dań, ale pojawiają się też nowości. Amore Mio to teraz odświeżone menu, a więc nowa oferta jeśli chodzi o asortyment włoskich win, a także deserów, kaw, koktajli. Oprócz stałego menu wprowadziliśmy też pozycje sezonowe, które bazują na włoskich produktach, ale zawierają też lokalne akcenty naszego regionu.

Nie trzeba przypominać, że Amore Mio to m. in. doskonałe oryginalne włoskie makarony, świeże owoce morza, pyszna pizza neapolitańska.

- Jesteśmy w stanie oddać w pełni te smaki i aromaty, które są wizytówką włoskiej kuchni, dzięki czemu nasi goście z elbląskiej starówki przenoszą się doznaniami do słonecznej Italii. Makarony gotujemy w punkt al dente, owoce morza i ryby są najwyższej jakości, a pizza? Nasza pizza to m. in. oryginalne ciasto według receptury naszego szefa kuchni, która została dopracowana do perfekcji. Wszystkie dodatki do pizzy to tylko i wyłącznie włoskie produkty. Dodajmy, że mamy też np. dania kuchni polskiej, ale we włoskiej odsłonie. W Amore Mio zjemy choćby wolno gotowaną golonkę albo żebro wieprzowe, które dzięki doskonałym, a jednocześnie naturalnym włoskim przyprawom i dodatkom, nabierają nowego charakteru - mówi Krzysztof Malinowski.

Fot. Good Lookin Food Photography

W Amore Mio zorganizujemy m. in. przyjęcia okolicznościowe (restauracja ma dwie sale po 50 osób): chrzty, przyjęcia weselne, wieczory panieńskie czy kawalerskie, urodziny i wiele więcej. To świetne miejsce, by wyjątkowe okoliczności, najważniejsze chwile życia, mogły być przeżyte we włoskim stylu, przy doskonałym jedzeniu i w niezwykłym otoczeniu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zorganizować tu także spotkanie firmowe czy szkolenie.

To nie wszystko. Dodajmy, że w piątki od godz. 19 w okresie wakacyjnymi we współpracy z sąsiednim Molto Bene, a także grupą Black Cat Division Gracjana Kalandyka, na tarasie są organizowane wieczory z muzyką na żywo. Muzyczne doznania czekają nas zarówno przed restauracją jak i w środku. Od września, również w piątki, będą natomiast organizowane kolacje degustacyjne.

Do zobaczenia w Amore Mio! Restaurację znajdziesz także na Facebooku.

Amore Mio Ristorante Italiano

Elbląg, Stary Rynek 67/68

tel. 574 393 923