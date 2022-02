 Zakochaj się w tańcu w szkole Salsa Elbląg!

Szkoła Tańca Salsa Elbląg zaprasza na parkiet! Tu odnajdą się wszyscy! Zobacz zdjęcia.

- Elbląg bez wątpienia od lat stoi tańcem. Jednak jest to taniec towarzyski czy sportowy. Jako Salsa Elbląg kilka lat temu zaczęliśmy prowadzić w Elblągu tańce latino-socjalne, co było niespotykaną wcześniej alternatywą – mówi Jacek Cholewiński, właściciel Salsa Elbląg. - Początki były trudne. Małe zainteresowanie, małe grupy. Obecnie takim rodzajem spędzania wolnego czasu interesuje się coraz więcej osób, bez względu na wiek. Tańczyć u nas mogą osoby w dowolnym wieku, od 18 do nawet 100 roku życia. Mogą to być całkowicie początkujące osoby, które nigdy nie próbowały swoich sił na kursach, jak i zaawansowani adepci tańca – dodaje z przekonaniem.

Wyczyny na parkiecie niczym w słynnym Dirty Dancing? Sport, zabawa, nowe znajomości, muzyka? To wszystko zawiera się w tańcu i jest w zasięgu ręki (a może raczej: rąk, nóg i całego naszego ciała). Taniec to świetna opcja spędzania wolnego czasu. Na zajęciach poznajemy nowe osoby, spędzamy aktywnie czas, spalamy zbędne kalorie. Można również spełnić swoje marzenie o nauce tańca, bo często, gdy patrzymy na programy rozrywkowe, wydaje nam się, że taniec na tak wysokim poziomie jest poza naszym zasięgiem.

- W Salsa Elbląg udowodnimy, że taniec jest również dla Ciebie – mówi Jacek Cholewiński. - W naszej szkole uczymy poprzez taniec pewności siebie. Partnerki nabierają odwagi w ruchu i stają się bardziej kobiece. Partnerzy natomiast stają się stanowczy, zdecydowani, przybierają męską postawę. Podczas zajęć uczymy mężczyzn prowadzić w tańcu, a kobiety podążać za tym prowadzeniem tak, by na parkiecie odnaleźć się w tańcu z nową osobą, spontanicznie, bez długich wspólnych ćwiczeń i przygotowań jak przy pierwszym tańcu młodej pary. Chcielibyśmy, aby kursanci sprawiali wrażenie, że tańczą ze sobą od lat, nawet jeśli dopiero co spotkali się na parkiecie.

W Szkole Tańca Salsa Elbląg nauczymy się tańców takich jak:

- Salsa – najbardziej rozpoznawalny taniec latino, który pochodzi z Kuby. Możemy też tańczyć Salsę Solo.

- Bachata – pochodzi z Dominikany, obecnie cieszy się bardzo dużą popularnością

w Polsce i na świecie. Kobiety mogą tańczyć same, na zajęciach Bachata Solo.

- Kizomba – taniec pochodzi z Angoli, zwany czasami afrykańskim tangiem. Charakteryzuje się bardzo bliską postawą tancerzy.

- Rueda de Casino – jest to kubańska zabawa. Osoby tańczące salsę kubańską (zwaną Casino) ustawiają się parami po kole i tańczą, zmieniając się na komendy Kantadora.

- High Heels czy Sexy Dance – są tańcami skierowanymi bezpośrednio do kobiet (tak jak Salsa Solo czy Bachata Solo), gdzie podczas zajęć kobiety uczą się pokazywać w tańcu swoją kobiecość oraz bycia pewną siebie, nawet w życiu codziennym.

- Zumba, Zumba Kids, Dance Kids, Weeding Group, pierwszy taniec weselny, zajęcia indywidualne – u nas na pewno każdy znajdzie coś dla siebie w tej bogatej ofercie. Sprawdź grafik na naszej stronie www i wybierz ofertę, która będzie Ci najbardziej odpowiadać! - zachęca zespół szkoły tańca.

- Charakteryzuje nas indywidualne podejście, wesoła atmosfera, dużo pozytywnej energii oraz koncentracja na technice - dodają instruktorzy. - Na zajęciach uczymy się coraz to bardziej skomplikowanych kroków. Instruktorzy pokazują choreografię, a kursanci starają się ją zapamiętać i powtórzyć z jak największą ilością szczegółów – podkreślają.

- Same zajęcia to nie wszystko. Po nich spotykamy się na practisach, wieczorkach tanecznych czy innych imprezach „latino”, gdzie integrujemy się oraz ćwiczymy podczas prawdziwej imprezy kroki, które poznaliśmy na zajęciach - mówi Jacek Cholewiński. - Co prawda uczymy się konkretnych technik tanecznych, ale umiejętności poznane podczas zajęć bez problemu można wykorzystać na weselach, studniówkach, dyskotekach czy innych imprezach tanecznych, gdzie nie zawsze puszczana jest muzyka latino.

Szkoła Tańca Salsa Elbląg

Na zajęcia w Szkole Tańca Salsa Elbląg można przyjść samemu lub z partnerką/partnerem. Wymagane jest obuwie zamienne i dobry humor.

Teraz jest bardzo dobry moment, aby dołączyć do zajęć, bo właśnie teraz, w lutym 2022 r. ruszają nowe grupy dla początkujących, od całkowitych podstaw. Jeśli zdecydujesz się teraz, będziesz mieć mniej do nadrobienia!

