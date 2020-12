Zakup lodówki – na co zwrócić uwagę? Jaką wybrać?

Zakup lodówki to poważna decyzja – jeśli dokonamy właściwej, taki sprzęt będzie nam służył na lata. Jak kupić lodówkę i na co zwrócić uwagę?

Wizyta w sklepie AGD w poszukiwaniu idealnej lodówki może przyprawić o zawrót głowy – dziesiątki, a nawet setki modeli różniących się wielkością, stylem, funkcjami i całą masą parametrów. Co wybrać? Często kierowani chęcią szybkiego zakupu wybieramy przede wszystkim na podstawie wyglądu, koloru czy stylistyki, która pasuje do naszego wystroju kuchni. I choć nie jest to podejście niewłaściwe – to powinniśmy też obowiązkowo przeanalizować parametry lodówki przed jej zakupem.

Lodówka w zabudowie, czy wolnostojąca?

Pierwsza decyzja, jaką musimy podjąć przy zakupie lodówki, dotyczy tego, czy będzie ona w zabudowie czy nie. To pierwsze rozwiązanie jest najczęściej stosowane w mniejszych mieszkaniach, ponieważ lodówka w zabudowie ma standardowe, dość niewielkie rozmiary. Rekompensuje to jednak tym, że idealnie współgra z resztą wystroju kuchni, bo jest schowana za frontem meblowym w kolorze (najczęściej) szafek kuchennych. Gość w takiej kuchni nie od razu połapie się, gdzie lodówka w ogóle się znajduje.

Lodówki wolnostojące są oczywiście mniej szykowne, ale za to bardziej mobilne i tańsze. Można je też kupić w modelach o olbrzymich gabarytach i pojemności, co jest kluczowe w przypadku np. dużych rodzin. Co do oferowanych funkcji, to lodówki w zabudowie oraz wolnostojące nie różnią się od siebie i wszystkie można kupić np. z funkcją No Frost, szufladą zero stopni itd. Jedynie dotykowy panel zewnętrzny jest, z oczywistych względów, niedostępny w lodówkach w zabudowie.

Lodówka jedno- czy dwudrzwiowa?

Jeśli decydujemy się na wybór lodówki wolnostojącej, to kolejnego wyboru musimy dokonać pomiędzy lodówką jedno- lub dwudrzwiową. Rozwiązanie tego problemu przyjdzie samo, jeśli w kuchni mało miejsca – wówczas musimy wybrać wersję jednodrzwiową. Takie lodówki dostępne są w wersji z zamrażarką na górze lub na dole. Najczęściej polecane jest to drugie rozwiązanie ze względu na fakt, że z zamrażarki korzystamy dużo rzadziej niż z chłodziarki. Lepiej więc, aby chłodziarka była wyżej, by łatwiej było sięgać po produkty.

Lodówki dwudrzwiowe z kolei, czyli tzw. modele side by side, posiadają zamrażarkę po lewej, a chłodziarkę po prawej stronie. Takie urządzenia z reguły mają niecały metr szerokości, nie zmieszczą się więc w każdym mieszkaniu. Są jednak niezwykle funkcjonalne i przestronne.

Są jeszcze inne, rzadziej stosowane rozwiązania. Należą do nich lodówka typu French door o podwójnych drzwiach, jak w modelach side by side, ale z chłodziarką z obu stron – bardzo wygodny model dla osób wykorzystujących dużą przestrzeń chłodziarki. Umieszczony na dole zamrażalnik również wyposażony jest w dwoje drzwi, więc w praktyce lodówka taka jest modelem czterodrzwiowym.

Energooszczędność lodówki

Zdecydowanie najważniejszym parametrem lodówki jest jej energooszczędność – w naszym mieszkaniu będzie ona przecież działała 24 godziny na dobę, więc istotne jest, by pobierała jak najmniej prądu. Wybór gorszego i tańszego sprzętu tylko pozornie może się wydawać dobrym zakupem, bo czasem różnica w cenie zwróci się już po parunastu miesiącach w postaci rachunków.

Energooszczędność w lodówkach wyrażana jest w plusach dodanych po literce „A” – szacuje się, że jeden plus to około 15-20% różnicy w zużyciu energetycznym. Stanowczo odradza się zakup starszych urządzeń o klasie energetycznej „B” lub niżej.

System „No Frost” – standard XXI wieku

Lodówki z systemem No Frost stały się już na rynku standardem ­– producenci wyposażają w tę funkcję modele nawet z niższej półki cenowej, co świadczy o tym, że jest ona bardzo ceniona wśród konsumentów. Funkcja No Frost działa na zasadzie schładzania wnętrza komory nadmuchem powietrza przy jednoczesnym utrzymaniu stałego poziomu wilgoci. Powoduje to, że w lodówce nie tworzą się warstwy szronu i lodu i nie trzeba jej regularnie rozmrażać. Jeśli jednak obawiamy się, że w lodówce z systemem No Frost żywność zbytnio będzie się wysuszać, warto zakupić taką z dodatkową komorą świeżości, w której panuje odpowiedni, stały poziom wilgoci.

Głośność lodówki

Głośność to kolejny istotny parametr lodówki – wiąże się to znów z faktem, że sprzęt ten pracuje przez całą dobę. Jest to szczególnie ważne w domach, gdzie salon połączony jest z kuchnią – wówczas zbyt głośna praca lodówki jest bardzo niepożądana, bo wpłynie na nasz komfort codziennego funkcjonowania w mieszkaniu. Głośność wyrażana jest w decybelach i przyjmuje się, że ta wartość nie powinna być wyższa niż 50. Najcichsze modele pracują z głośnością 36 decybeli.

Dodatkowe funkcje

- dotykowy panel sterowania – pozwala na bardzo precyzyjne ustawienie różnych parametrów pracy, w tym temperatury wewnątrz chłodziarki i zamrażarki;

- kostkarka – ciekawy „gadżet” dla osób lubiących pić schłodzone napoje;

- tryb wakacyjny – pozwalający utrzymać stałą temperaturę przy niskim zużywaniu energii, gdy nie ma nas w domu;

I wiele, wiele więcej funkcji, które dodatkowo sprawiają, że sprzęt jest atrakcyjny w oczach konsumentów. Zdecydowanie najważniejsza jest jednak wielkość, energooszczędność i głośność lodówki, bo to te parametry będą decydowały o jej przydatności w codziennym funkcjonowaniu.