Zamiast botoksu i wypełniaczy wypróbuj autorską metodę pigmentacji ust w salonie Aesthetica Elbląg

Idealny kształt i długotrwały, piękny kolor nada Twoim ustom makijaż permanentny wykonany autorską techniką opracowaną przez kosmetolog Martę Petrusiewicz, właścicielkę salonu Aesthetica Elbląg. Jest to świetna, nieinwazyjna alternatywa dla zabiegów wykonywanych przy użyciu wypełniaczy oraz botoksu. Zobacz zdjęcia.

Zbyt małe, czy niesymetryczne usta oraz opadające kąciki ust to kłopot wielu pań. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem, które się nasuwa jest modelowanie ust kwasem - wypełniaczem.

- Przeważnie od tego klientki rozpoczynają szukanie rozwiązania, ale od tego również zaczynają się „schody”. Mają obawy o powikłania, mają czasem złe doświadczenia, boją się bólu. Zabiegi przy użyciu wypełniaczy oraz botoksu mogą prowadzić do nienaturalnego wyglądu ust. Klientki zwracają uwagę na przerysowane, nawet karykaturalnie wykonane wypełnienia. Mają obawy o przemieszczanie się kwasów w tkankach oraz powikłań. Dla niektórych pań taki zabieg jest naprawdę dużą ingerencją i stąd niechęć do jego stosowania - mówi Marta Petrusiewicz.

Alternatywną dla tej grupy pań jest pigmentacja ust. Mimo, że jest to technika bezpieczna i nieinwazyjna, to klientki niekiedy również mają wątpliwości. Pytają: czy kolor ust nie będzie zbyt wyzywający? Czy usta zostaną prawidłowo wymodelowane? Czy to prawda, że ta technika nie unosi kącików ust, nie powiększa ich i jest bolesna?

- Są to mity. Autorski zabieg, który ja proponuję, może zastąpić powiększanie ust wypełniaczami czy botoksem. To makijaż permanentny ust, którym można je wymodelować, powiększyć wizualnie wielkość warg, podnieść kąciki ust. Nie ma tu ryzyka powikłań czy deformacji oraz bólu - wyjaśnia Marta Petrusiewicz.

Opracowała ona autorską metodykę zabiegu permanentnego makijażu ust poprzez wyselekcjonowanie pigmentów o zwiększonej trwałości i barwie, którymi można pigmentować usta poza naturalnym konturem. To daje możliwość modelowania, powiększania a nawet unoszenia kącików (usta w uśmiechu) w zupełnie neutralnych barwach, bez efektu wyzywającej szminki.

- Każdy zabieg rozpoczynamy barwami w kolorach nude (beże, beżo-róże). Stopniowo możemy wysycić kolor ust (ciepłe lub chłodne barwy) według dalszych wskazówek. Każdorazowo wykonywany jest rysunek wstępny przed wykonaniem zabiegu, celem ustalenia wspólnego obrazu nowych ust. Podczas rysunku bierzemy pod uwagę ogrom czynników: naturalną asymetrię, kształtowanie podczas mowy i śmiechu, dynamikę mięśni oraz zmiany, jakie może wywołać w tej okolicy upływający czas oraz stosowanie wypełniaczy. Ponad 5 lat wykonuję również powiększanie ust kwasem hialuronowym, więc wiem, jak przewidzieć kształt ust na różnych etapach wypełnienia - podkreśla Marta Petrusiewicz.

Klientka wskazuje swoje upodobania kolorystyczne dzięki specjalnie przygotowanym próbnikom - fiolkom z roztworem barwnika (jest to aż kilkanaście odcieni).

- Wiedza, którą posiadam w kwestii znieczuleń pozwala mi pigmentować bez zastrzyków. Preparaty relaksujące stosowane podczas tego zabiegu są wyłącznie w formach kremów, bądź żeli, więc ich zastosowanie jest w pełni bezpieczne. Zabieg przebiega w pełnym komforcie, bez bólu. Obrzęk po zabiegu jest minimalny, absolutnie klientka nie musi rezygnować z codziennych obowiązków - zaznacza Marta Pietruszewicz.

Całkowity koszt zabiegu to 800 zł. Cena obejmuje dwa zabiegi pigmentacji oraz trzecie spotkanie kontrolne (w razie potrzeby). Warto podkreślić, że pigmentacje ust są trwalsze, niż wypełniacze. Zarazem nie wykluczają innych zabiegów. Ich odświeżanie wiąże się z mniejszymi kosztami. To sprytne i bezpieczne rozwiązanie.

Marta Pietruszewicz z wykształcenia jest kosmetologiem. Ukończyła Wyższą Szkołę Pielęgnacji Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu (dyplom w 2006). Pracowała w Wielkopolskim Centrum Kosmetologii, potem otworzyła mały gabinet w rodzinnym miasteczku. Obecnie mieszka w Elblągu i jest właścicielką salonu Aesthetica Elbląg. Specjalizuje się w zabiegach związanych z twarzą (zabiegi kondycjonujące, autogenne, wypełniacze, botulina, laser pikosekundowy). Makijaż permanentny wykonuje od 5 lat. Salon Aesthetica Elbląg oferuje szeroką gamę usług. W ofercie między innymi: pigmentacja skóry głowy w łysieniu (więcej informacji w linku), zabiegi z zakresu medycyny estetycznej (więcej informacji w linku), komórki macierzyste (więcej informacji w linku). Zapraszamy również na profil salonu na Facebooku.

Aesthetica

Marta Petrusiewicz

ul. 12 lutego 16a

82-300 Elbląg

tel. 531 937 189