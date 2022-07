 Zamieszkaj w Malborku – Osiedle Nowe Horyzonty

Zakup pierwszego mieszkania to niezaprzeczalnie ważna decyzja, mająca ogromny wpływ na naszą przyszłość i komfort życia. Aby znaleźć wymarzone cztery kąty, powinniśmy kierować się kilkoma kluczowymi kwestiami. Są to m.in. dogodna lokalizacja, atrakcyjna cena, metraż dopasowany do potrzeb, czy bliskość terenów zielonych. To wszystko, i jeszcze więcej, posiada Osiedle Nowe Horyzonty w Malborku, które obecnie powstaje w spokojnej i malowniczej, a zarazem dobrze skomunikowanej, części miasta.

Malbork, Twoje miejsce na ziemi

Niecałe 30 km dzieli Elbląg od Malborka, który jest idealnym miejscem do zamieszkania dla osób ceniących sobie spokojniejszy styl życia. Odnajdą się tutaj zarówno ludzie młodzi, rodziny z dziećmi, jak i osoby starsze. Do tego dochodzą atrakcyjniejsze ceny mieszkań, dzięki czemu możemy pozwolić sobie na większe metraże oraz mniejsze koszty eksploatacyjne. Brzmi ciekawie? To nie wszystko! Malbork to świetnie skomunikowana miejscowość posiadająca duży kolejowy węzeł przesiadkowy, doskonałą bazę wypadową do autostrady A1 oraz innych miast, takich jak Gdańsk, Kwidzyn, Tczew czy Nowy Dwór Gdański.

Warto wspomnieć, że włodarze miasta są bardzo przychylni swoim mieszkańcom i wychodzą naprzeciw ich potrzebom. W tym roku, po raz pierwszy, ruszyło strzeżone Kąpielisko Miejskie nad Nogatem. Dodatkowo postawiono pneumatyczny park wodny dla najmłodszych. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego i spędzenia czasu nad rzeką pływając w kajaku lub rowerze wodnym. Obecnie powstaje również Centralny Plac Zabaw dla dzieci na bulwarze, a wokół budowane są nowe ścieżki rekreacyjne dla rowerzystów i biegaczy.

Osiedle przyszłości

Osiedle Nowe Horyzonty powstaje w bardzo dobrze skomunikowanej lokalizacji. W jego otoczeniu znajdziemy sklepy spożywcze, wielobranżowe, a także szkoły, przedszkola i żłobki.

Nowo powstająca inwestycja to pięć czterokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, usytuowanych w znacznych odległościach, w celu zapewnienia jak największej przestrzeni pomiędzy nimi. W każdym z nich znajduje się od 45 do 53 mieszkań, zaprojektowanych tak by maksymalnie wykorzystać możliwości aranżacyjne pomieszczeń. Dostępne w sprzedaży metraże lokali zaczynają się od 36 m2 do 62 m2. Największym atutem osiedla są jednak duże balkony, ogrodzone ogródki na parterze, umożliwiające codzienny kontakt z naturą oraz otwarte przestrzenie.

W nowoczesnych budynkach zaprojektowano również windy oraz miejsca na rowery czy wózki, aby zapewnić wysoki komfort codziennego funkcjonowania.

Do każdego lokalu przydzielone jest miejsce parkingowe, które w pierwszej fazie sprzedaży jest gratis! Z dodatkowych opcji, deweloper przewidział możliwość zakupu komórek lokatorskich oraz jednostanowiskowych garaży z osobnym wjazdem.

W ramach osiedla powstaną dwa place zabaw, tworząc wygodne warunki do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla rodzin z dziećmi. Na terenie inwestycji znajdą się liczne ławeczki, mające stać się miejscem przyszłych spotkań mieszkańców Nowych Horyzontów.

Zielona okolica

Niekwestionowaną zaletą osiedla Nowe Horyzonty jest położenie w spokojnej i zielonej okolicy.

Obecnie, właśnie ta dzielnica jest najczęściej wybieranym miejscem do życia przez mieszkańców Malborka. Łatwość dostępu do zielonych terenów rekreacyjnych stwarza okazję do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Rozległe łąki wręcz zachęcają do długich spacerów, biegania czy jazdy na rowerze.

Sprawdzony deweloper

Focus Invest Sp. z o.o. to firma z długim stażem w branży nieruchomości. Do tej pory spółka zrealizowała już kilka inwestycji budowlanych na terenie Malborka i okolic. Z ofertą osiedla można zapoznać się na stronie www.focusinvest.pl oraz podczas spotkania w biurze sprzedaży przy ulicy Kruczej 1 w Malborku.

Focus Invest Sp. z o.o.

Ul. Krucza 1

82-200 Malbork

Tel. 608 291 762

www.focusinvest.pl

mail: biuro@focusinvest.pl

