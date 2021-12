  Zapachowa świeca JacobFox pod choinkę

Chcesz zapewnić swoim najbliższym chwile relaksu i odprężenia? Nic prostszego! Podaruj im pod choinkę prezent, który z pewnością każdemu przypadnie do gustu – świecę zapachową JacobFox.

Z czym kojarzą nam się święta? Z czasem spędzonym w gronie najbliższych, kiedy nikt nigdzie się nie spieszy. To czas spokoju pełnego radości. Idealnym dopełnieniem tych chwil jest trafiony prezent. Manufaktura świec JacobFox wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Szeroki wachlarz świec, które nie tylko koją zmysły, ale także pozytywnie wpływają na przykład na drogi oddechowe, z pewnością spodoba się każdemu obdarowanemu.

JacobFox to przede wszystkim dobrej jakości, ręcznie robione świece w 100 % wegańskie. To idealny prezent na święta, który nie tylko pięknie pachnie, ale także fantastycznie wygląda. Ciemne, zakręcane słoiki, opatrzone są pięknymi etykietami przedstawiającymi motywy zwierząt.

W ofercie obecnie znajduje się aż 10 świec! Każda z nich to inny zapach reprezentujący różne nastroje i preferencje. Z pewnością znajdą się tu propozycje dla najbardziej wymagających.

Kot reprezentuje słodycz wiśni, którą pomieszano z karmelizowanymi owocami. Całość dopełnia subtelna, korzenna nuta. Zapach tej świecy delikatnie otuli Cię aromatem niczym puszysty KOT.

Jeśli chcesz się przenieść do egzotycznych krajów jak za dotknięciem magicznej różdżki, to idealna będzie dla Ciebie papuga. Soczyste mango i papaja prosto z Tajlandii zawarte w zapachu świecy JacobFox zmienią Twój świat i dodadzą mu kolorów, przywodzących na myśl właśnie egzotyczną PAPUGĘ.

Świeca, która nie tylko wspaniale pachnie, ale ma także inne walory? To miś koala, który zawiera w sobie zielone liście eukaliptusa - nieodłączny atrybut sympatycznych misiów KOALA. W naszej świecy eukaliptus połączony został z odrobiną cytryny, dzięki czemu jej zapach wspaniale Cię orzeźwi oraz pomoże udrożnić drogi oddechowe. A latem, dzięki swoim właściwościom, odstraszy komary i meszki.

Na co dzień jesteś dostojny i elegancki? W takim razie najbardziej odpowiedni będzie dla Ciebie PAW. Ta świeca, to subtelne połączenie lawendy z cytrusem, które przenosi nas na pola tych wiecznie zielonych krzewów w Prowansji. Zapach będzie idealnym prezentem dla najbardziej wymagającej osoby.

W opanowaniu stresu najbardziej pomoże kameleon. Zapach tej świecy zmieni twój nastrój niczym KAMELEON, który zmienia swoje barwy. Połączenie bergamotki i maliny ma właściwości odprężające i dodające energii.

Ciepły i zmysłowy zapach idealnie oddaje piżmowiec. Piżmo pozyskiwane jest z gruczołów PIŻMOWCA i łączy ze sobą trwałość i intensywność. Jest ono wykorzystywane także w produkcji perfum, więc zapach z pewnością przyciągnie uwagę każdego.

Sowa to z pewnością świeca idealna na sezon jesienno-zimowy. Nuta korzenna z dynią to zapach dla prawdziwych jesieniar i jesieniarzy. Wspaniale otula i kojarzy się wyłącznie z dobrą energią. Wprowadza w błogi stan świątecznego spokoju. Przywodzi na myśl zapach pieczonego ciasta i kultowego pumpkin spice latte. A także SOWĘ siedzącą na gałęzi pośród złotych liści.

Jeleń to zapach ponadczasowy, klasyk i wspomnienie z dzieciństwa wielu z nas. Z pewnością każdy z Was miał w domu chociaż raz mydło Biały Jeleń. I właśnie taki jest zapach JELENIA - intensywny i mydlany.

Dla miłośników nutelli mamy wiewiórkę. To kompozycja zapachowa trufli i orzechów, która daje bardzo słodki zapach. Z pewnością pokochałaby go każda WIEWIÓRKA. Aż chce się go jeść łyżkami. Jest to zapach zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Gdy potrzebujesz odrobiny orzeźwienia, Twoim wyborem powinien być słoń. Ta świeca JacobFox to zimna lemoniada w upalny dzień zamknięta w słoiku. A co powiesz na połączenie melona i ogórka? Pobudza, energetyzuje i daje siłę SŁONIA do działania.

Manufaktura JacobFox nie zamyka się na nowe i dobiera zapachy zgodnie z preferencjami klientów. Dzięki temu pod choinkę możesz położyć niepowtarzalną świecę, której zapach kojarzy Ci się właśnie z osobą obdarowaną. To bardzo niecodzienny i kreatywny sposób na wyrażenie uczuć do najbliższych.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu manufaktury na Facebooku – JacobFox.

Świece stacjonarnie dostępne są w Pracowni Zapachu.

---- artykuł promocyjny ---