 Zapachy od Paco Rabanne - które wybrać w tym sezonie?

Perfumy tej firmy są interesującym zjawiskiem. Te zapachy szybko zyskują ogromną popularność. Robią prawdziwą furorę w modnych klubach i na ulicach miast. Są uwielbiane przez mężczyzn, podobają się także kobietom. Co sprawia, że są tak wyjątkowe?

Perfumy sygnowane tym nazwiskiem mają długą tradycję. Pierwszy zapach – Calandre – debiutował jeszcze w latach 60. Współczesne zapachy Paco Rabanne uważane są za młodzieżowe, uwodzicielskie i imprezowe. Jednak firma ma w swojej ofercie również klasyczne kompozycje, zapach perfum One Million przywodzi na myśl również bardziej eleganckie okazje. Które perfumy warto przetestować?

One Million – kultowy zapach dla mężczyzn

Chociaż marka Paco Rabanne wydała wiele przebojów, to One Milion jest zdecydowanie najpopularniejszy. To ciepłe i lekko słodkie perfumy męskie, których zapach, jest jedyny w swoim rodzaju. Posiada miętowo cytrusowe otwarcie, następnie pojawiają się nieoczywiste nuty przypraw, cynamonu i róży. Cała kompozycja oparta jest na bazie z bursztynu, paczuli oraz zmysłowych nut drzewnych i skórzanych. Perfumy wyróżniają się także świetnymi parametrami – dużą projekcją i trwałością zapachu. One Million to także dobry pomysł na prezent – uniwersalność zapachu sprawia, że podobają się one niemal każdemu.

Lady Million – propozycja dla kobiet

W wersji dla kobiet, Paco Rabanne proponuje klasyczną kompozycję z ciekawym twistem. Są to perfumy nadające się zarówno do klubu, jak i na bardziej eleganckie wyjścia. Podobnie jak One Million, wyróżnia je mocna projekcja i trwałość. Wśród nut głowy można tu wymienić neroli i cytrynę, a także aromat nieco rzadziej stosowany w perfumach – malinę. Nuty serca to białe kwiaty – jaśmin, gardenia i kwiat pomarańczy. Zapach osadzony jest na bazie z bursztynu, miodu i paczuli. Ta kompozycja jest szczególnie popularna wśród młodych kobiet, które chcą poczuć się elegancko, ale nadal zmysłowo.

Invictus – świeży i niebanalny zapach dla mężczyzn

Ten zapach uznawany jest za jedne z najlepiej zaprojektowanych świeżych perfum dla mężczyzn. Invictus jest niezwykle zmysłowy i męski, przez niektórych określany nawet jako zwierzęcy. Otwarcie roztacza aromaty morskie, mandarynkowe oraz grapefruitowe. Następnie wyczuwalne stają się białe kwiaty, głównie jaśmin oraz wyraziste liście laurowe. Bazą zapachu są akordy ambry, drzewa i mchu. Invictus to perfumy, po które chętnie sięgają młodzi, dynamiczni, pewni siebie mężczyźni.

Olympéa – słodko słony zapach dla kobiet

Połączenie słodkich i słonych aromatów nie jest zabiegiem często spotykanym w damskich perfumach. Być może dlatego Olympéa od Paco Rabanne stała się dla niektórych zapachem kultowym. W tej kompozycji nutami głowy są zapachy pomarańczy, jaśminu i aromatycznego imbiru. Akordy serca stanowią natomiast słodka wanilia oraz sól. Kompozycja oparta jest na bazie z drzewa sandałowego, ambry oraz drzewa kaszmirowego. Te perfumy, podobnie jak pozostałe propozycje od Paco Rabanne wyróżnia wyjątkowa trwałość.

