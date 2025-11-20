 Zapraszamy na pierogi i firmowe wigilie do Szalonej Gęsi

W Restauracji Szalona Gęś już czuć atmosferę i zapach świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy na przepyszne domowe pierogi z różnym nadzieniem do wyboru! To też doskonałe miejsce na organizacje firmowych spotkań wigilijnych. Zobacz zdjęcia.

W Szalonej Gęsi tradycja spotyka się z nowoczesną interpretacją kuchni. W przytulnych wnętrzach czeka na Ciebie menu pełne aromatów, które zachwycają od pierwszego kęsa. Soczyste mięsa, starannie dobrane dodatki i autorskie kompozycje szefa kuchni sprawiają, że każdy posiłek staje się wyjątkowym doświadczeniem.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w naszym menu pojawił się bogaty wybór pierogów – domowych, na ostro, w wersji vege, z krewetkami, pielmieni, a także a’la snickers, czyli na słodko. Zapytacie, co z pierogami ruskimi? Mamy, ale u nas nazywają się okupanty. Wszystkie te smaki można oczywiście zamówić na swój wigilijny stół, oszczędzając czas w przedświątecznych przygotowaniach.

Szalona Gęś to także idealne miejsce na organizację firmowych spotkań wigilijnych. Mamy jeszcze wolne terminy, ale warto się pospieszyć, bo kalendarz szybko się zapełnia. Przekonajcie się sami o naszej gościnnej atmosferze i niezwykłych smakach, które sprawią, że będziesz chciał tu wracać.

Aby zarezerwować stolik w Szalonej Gęsi, wystarczy zadzwonić pod nr: 601 660 330. Zapraszamy serdecznie!

Restauracja Szalona Gęś

ul. Stary Rynek 28

82-300 Elbląg

e-mail: restauracja@szalonages.pl

tel. 601 660 330