Zaświadczenie o dochodach – do czego jest potrzebne?

Załatwiając wiele spraw urzędowych, nagle zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy zdobyć jeszcze jeden ważny dokument, który umożliwi nam załatwienie tej konkretnej sprawy. Zaświadczenie o dochodach to właśnie taki dokument. W jakich przypadkach jest pono potrzebne i gdzie musimy udać się, aby je otrzymać?

Przeczytaj nasz artykuł a dowiesz się:

- Jakie instytucje wymagają takiego dokumentu jak zaświadczenie o dochodach

- Kto wydaje zaświadczenie o dochodach

Jakie polskie instytucje wymagają zaświadczenia o dochodach?

Zaświadczenie o dochodach jest wymagane między innymi przez banki. Takie zaświadczenie ma szczególne znaczenie w momencie, kiedy ubiegamy się o kredyt bankowy, na przykład na zakup nowego mieszkania. Na jego podstawie bank określa bowiem naszą zdolność kredytową.

Zaświadczenie o dochodach wymagane jest również w momencie, kiedy ubiegamy się o jakiś rodzaj dofinansowania. Z reguły pieniądze z określonych funduszy wypłacane są osobom o określonych dochodach. Aby potwierdzić, że pomoc się komuś należy, konieczne jest przedstawienie stosownego dokumentu potwierdzającego nasze prawo do dofinansowania.

Zaświadczenie dochodach jest także wymagane w przypadku ubiegania się o kupno jakiegoś sprzętu na raty. Bankowi udzielającemu pożyczki przedstawia się taki dokument, dzięki temu pożyczkodawca wie, że osoba prosząca o pożyczkę będzie mieć środki na terminową spłatę zobowiązania.

Kto wystawia taki dokument?

Zaświadczenie o dochodach wystawia nam pracodawca. Formularz zaświadczenia o dochodach możemy wydrukować z Internetu. Najczęściej jednak pracodawca posiada stosowne formularze i na wniosek pracownika ma obowiązek wystawić takie zaświadczenie. Pracodawca nie ma prawa nam odmówić.

Aby zaświadczenie było ważne w dokumencie powinny znaleźć się takie informacje jak: nasze dane osobowe, nr dowodu osobistego/ PESEL, a także podstawowe informacje dotyczące zatrudnienia. Chodzi tutaj o stanowisko pracy, rodzaj umowy o pracę oraz wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Dla instytucji finansowych istotne są też podpunkty dotyczące obciążenia pensji długiem komorniczym, czy udzielenia pracownikowi pożyczki z firmowej kasy. Pracodawca musi uwzględnić wtedy kwotę pożyczki, jaka jest potrącana pracownikowi z pensji w ramach spłaty takiego obciążenia. Dla banku jest to w takim przypadku informacja, że pracownik ma niższe dochody z określonego powodu. Wpływa to na wyliczenie zdolności kredytowej przez bank. Na dokumencie nie może zabraknąć podpisu pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej oraz stosownych firmowych pieczęci. W dokumencie najczęściej podaje się średnie miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto za okres trzech ostatnich miesięcy. Należy jednak pamiętać, że banki lub inne instytucje mogą zwrócić się do nas z prośbą o dostarczenie zaświadczenia poświadczającego nasze zarobki za okres dłuższy niż standardowe trzy miesiące. Zaświadczenie jest wydawane bezpłatnie przez aktualnego pracodawcę.

Jeśli potrzebujemy zaświadczenia o dochodach za okres przepracowany u poprzedniego pracodawcy, również możemy wystąpić o zaświadczenie o dochodach z lat wcześniejszych. Jednak w takim przypadku poprzedni pracodawca może poprosić nas o dokonanie oppłaty za wystawione zaświadczenie. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy okres zatrudnienia jest okresem z lat odległych. W takiej sytuacji trzeba skorzystać z pomocy archiwum, ponieważ pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumenty byłych już pracowników tylko przez określony w ustawie okres.

