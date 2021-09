Zatrudnienie hotelowej recepcjonistki / recepcjonisty - czym powinien zajmować się pracownik recepcji?

Aby zatrudnić pracownika recepcji, najpierw należy zdecydować, jakie obowiązki chcemy mu powierzyć. W uzyskaniu jasności odnośnie tego, kto najlepiej sprawdzi się na stanowisku Recepcjonisty/ Recepcjonistki, pomoże Ci poniższa lista.

Obowiązki Recepcjonistki / Recepcjonisty hotelowego

Obowiązki Recepcjonistki / Recepcjonisty zależą od wielkości i profilu hotelu. W mniejszych placówkach pracownik recepcji musi przede wszystkim radzić sobie z koordynacją wielu różnorodnych zadań. Natomiast większe hotele mogą sobie pozwolić na bardziej wyspecjalizowanych pracowników.

Do standardowych obowiązków pracownika recepcji hotelowej należą:

sprawna obsługa gości hotelowych – mailowo, telefonicznie oraz w kontakcie bezpośrednim,

zarządzanie systemem rezerwacyjnym,

rozliczanie pobytów oraz wystawianie faktury,

na bieżąco rozwiązywanie potrzeb gości,

sprzedaż usług świadczonych przez hotel,

obsługa korespondencji.

Wymagane umiejętności – Recepcjonistka / Recepcjonista

Podołanie długiej liście zadań i obowiązków zależy od kompetencji pracownika. Dlatego opis wymagań stanowi ważną część ogłoszenia o pracy. Zastanów się więc, jakie kwalifikacje i doświadczenie są dla Ciebie niezbędne, a jakie opcjonalne. Odpowiedz sobie także na pytanie, czy kandydat do pracy musi mieć wykształcenie branżowe. Być może wystarczy odpowiednia osobowość, a niezbędnych kwalifikacji dostarczysz pracownikowi w postaci przeszkolenia.

Z poniższej listy umiejętności wybierz te, które są konieczne oraz takie, które są mile widziane:

umiejętność pracy zespołowej,

doświadczenie na podobnym stanowisku,

znajomość języków obcych,

dyspozycyjność do pracy w święta, weekendy czy w godzinach nocnych,

wysoka kultura osobista,

nienaganne zdolności organizacyjne,

podzielność uwagi,

komunikatywność,

sprawna obsługa komputera i pakietu MS Office,

doświadczenie w obsłudze programów hotelowych, np. Opera/Fidelio/DM Plaza.

Praca Recepcjonistki / Recepcjonisty w hotelu wiąże się zarówno z przestrzeganiem protokołu, jak i zdolnością do improwizacji w nieprzewidzianych sytuacjach. Dlatego osobowość jest równie istotna, jak tzw. kompetencje twarde, związane z przebytymi kursami i nabytymi umiejętnościami. Chociaż z życiorysu może być Ci ciężko określić, czy kandydat do pracy spełnia oba warunki, to już rozmowa kwalifikacyjna powinna rozwiać wątpliwości, więc jeżeli jesteś na etapie poszukiwań odpowiedniego pracownika zajrzyj na naszą stronę. W artykule znajdziesz nie tylko szczegółowy opis stanowiska pracy recepcjonistki/recepcjonisty, który możesz użyć w ogłoszeniu, a także sam wzór ogłoszenia o pracę.

