 Zawód, który da Ci pracę. Nowy kierunek kształcenia w Elblągu

Jesteś ósmoklasistą? Chciałbyś nauczyć się zawodu, który po szkole zagwarantuje Ci pracę, a w czasie praktyk – profesjonalne przygotowanie, wiedzę i stypendium? Meble Wójcik sp. z o.o. we współpracy z Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju w Elblągu uruchamia w nadchodzącym roku szkolnym nowy kierunek kształcenia – mechanik-operator maszyn do obróbki drzewnej – jako klasa patronacka.

Do tego, że Elbląg jest meblarskim zagłębiem nikogo nie trzeba przekonywać. Największy pracodawca w mieście – Meble Wójcik – zatrudnia ponad 1600 osób, którzy są specjalistami w swoim fachu. Firma stawia też na młodzież, dlatego od lat współpracuje z kilkoma szkołami, w których uczniowie kształcą się w zawodzie stolarza, magazyniera-logistyka i technika technologii drzewna.

W nadchodzącym roku szkolnym powstanie całkiem nowy i bardzo poszukiwany na rynku pracy kierunek o specjalności mechanik-operator maszyn do obróbki drzewnej, który we współpracy z Meble Wójcik uruchomi Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług z ul. Obrońców Pokoju.

Młodzież będzie się mogła tu nauczyć m.in. podstawowej obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w procesie obróbki materiałów drzewnych, wykonywania przeglądów oraz konserwacji tych maszyn i podstaw ich programowania, rysunku technicznego w praktyce, technologii produktu, prowadzenia bieżącej kontroli jakości surowców i produktów, a przede wszystkim będzie mogła poznać tajniki zawodu i zdobyć tytuł czeladnika lub pracownika kwalifikowanego.

- Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny program praktycznej nauki zawodu, dostosowany do indywidualnych predyspozycji ucznia, uwzględniający jego kompetencje, zainteresowania. Dwa dni w każdym tygodniu uczeń będzie spędzał czas na praktykach w naszych fabrykach pod okiem naszych instruktorów. Przygotowujemy przy ul. Żuławskiej warsztat dedykowany uczniom, gdzie będą uczyli się rysunku technicznego, budowy maszyny, montażu, demontażu mebli. Od drugiej klasy będą już uczestniczyli w procesie produkcji, oczywiście w tych pracach, które będą mogli wykonywać. Założenie jest takie, żeby po trzeciej klasie, gdzie są trzy godziny praktyki, i skończeniu szkoły, mogli rozpoczynać pracę na stanowisku operatora w naszej firmie jako wykwalifikowany specjalista – mówi Agnieszka Rańcia, kierownik działu HR w Meble Wójcik.

- Uczeń w trzeciej klasie będzie miał możliwość wyboru działu, w którym będzie chciał się uczyć jako operator maszyny. Cały rok poświęcimy na to, by go tego nauczyć, potem przyjdzie czas na egzamin wewnętrzny i państwowy. Na najlepszych będzie czekać praca - dodaje Aneta Dyas, koordynator ds. szkolnictwa zawodowego w Meble Wójcik.

W nadchodzącym roku szkolnym na chętnych do nauki zawodu mechanika-operatora maszyn do obróbki drzewnej będzie czekać 25 miejsc. Klasa będzie objęta patronatem Meble Wójcik. Co to oznacza?

- Uczniowie za 100-procentową obecność na praktykach w zakładzie pracy i w szkole otrzymują stypendia frekwencyjne. Otrzymują też pełne świadczenia socjalne, jakie przysługują pracownikom, np. bony świąteczne. Nagradzamy też najlepszych za wyniki w nauce nagrodami finansowymi i rzeczowymi. Dopingujemy też osoby, które stają się już naszymi pracownikami, do poszerzania swojej wiedzy – kontynuowania nauki w szkole średniej czy do udziału w wielu szkoleniach dotyczących kolejnych kwestii związanych z procesem produkcji – dodaje Agnieszka Rańcia.

W najbliższym czasie przedstawiciele Meble Wójcik będą promować kierunki kształcenia pod patronatem firmy w elbląskich szkołach.

DRZWI OTWARTE (zobacz plakat zapowiadający wydarzenie)

27.04.2022, godz. 12-15, ZSISiU, ul. Obrońców Pokoju

28.04.2022, godz. 12-14, ZSTI, ul. Rycerska

31.05.2022, godz. 12-15, ZSSiU, ul. Obrońców Pokoju

- Jesteśmy otwarci na spotkania z uczniami i rodzicami. Zachęcamy do kontaktu z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące przebiegu praktyk. Można też umówić się na wizytę w naszych fabrykach, by rodzice na własne oczy mogli zobaczyć, jak będzie wyglądało miejsce praktyki ich dzieci i kto będzie się nim opiekował z naszej firmy – dodaje Aneta Dyas.

Więcej szczegółów na https://www.meblewojcik.com.pl/praca

Kontakt

do Koordynatora

Programu Praktyk Zawodowych

e-mail: a.dyas@meblewojcik.pl

praktyki@meblewojcik.pl

telefon 785 775 885

---- artykuł promocyjny ---