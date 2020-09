Zdrowie ukryte w konopiach

Sklep Zdrowe Konopie ma nową lokalizację, od teraz pełną ofertę produktów z konopi siewnych kupicie w lokalu przy ulicy 3 Maja 5B w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Konopie siewne znane są w medycynie od starożytności, choć przez dłuższy czas pozostawały zapomniane. Najcenniejszymi elementami konopi są kwiaty i nasiona. Od nich wszystko się zaczyna. Od produkcji oleju tłoczonego na zimno po białko i kosmetyki. Nasiona to doskonałe bogactwo kwasów tłuszczowych zawierających Omega 3 i 6 w idealnych proporcjach, które obniżają poziom złego cholesterolu oraz poprawiają pracę serca jednocześnie chroniąc je. Zdrowy tłuszcz wpływa również na poprawę stanu skóry i włosów, nawilżając je od wewnątrz. Kwiatostan natomiast zawiera duże ilości naturalnie występującego CBD znanego ze swojego zdrowotnego działania w wielu chorobach i dolegliwościach.

Swój renesans konopie siewne zawdzięczają przede wszystkim najcenniejszemu związkowi organicznemu CBD. Jest on bezpieczny, naturalny oraz pełny właściwości prozdrowotnych. CBD (inaczej nazywane kannabidiolem), to substancja naturalnie występująca w konopiach. Nie odurza i nie uzależnia, za to wykazuje szereg właściwości wpływających pozytywnie na funkcjonowanie ciała i umysłu oraz samopoczucia. Działa m.in. przeciwbólowo, przeciwzapalnie, łagodzi objawy zapalenia stawów, obniża poziom cukru we krwi, zwalcza nudności i wymioty, wzmacnia odporność, obniża poziom stresu czy głód nikotynowy, redukuje uczucie przygnębienia. Wykazuje doskonałe właściwości nawilżające i regenerujące – pomaga leczyć trądzik i łuszczycę, spowalnia proces starzenia się. Warto zaznaczyć, że certyfikowane produkty z zawartością CBD nie powodują żadnych skutków ubocznych.

Sklep Zdrowe Konopie to miejsce, w którym dowiesz się wszystkiego na temat właściwości tej cennej substancji oraz dobierzesz odpowiednie dla siebie produkty. Znajdziesz tam olejki CBD zarówno dla ludzi jak również dla czworonogów, susz konopny CBD do waporyzacji (metoda inhalacji, która uwalnia całe spektrum kannabinoidów, w tym CBD, przez odparowywanie), a także białko konopne, słodycze, herbaty, oleje i nasiona konopne.

W sklepie Zdrowie Konopie przy ul. 3 Maja 5B dostępna jest także cała gama hipoalergicznych kosmetyków konopnych: kremów, emulsji, szamponów, a także maści oraz żeli, w tym tych, które uśmierzają bóle reumatyczne. Wszystkie produkty oparte są na konopiach pochodzących z certyfikowanych upraw, cały asortyment jest całkowicie legalny oraz bezpieczny dla użytkownika. Więcej informacji oraz szczegółów na stronie www.zdrowe-konopie.pl. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu.

Zdrowe Konopie

ul. 3 Maja 5B

tel. 794 931 833

--- artykuł promocyjny ----