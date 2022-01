  Zdrowo zgub zbędne kilogramy

Zna to chyba każdy, kto chociaż raz próbować się odchudzać... Mimo diety, ćwiczeń, odmawiania sobie przyjemności, waga ani drgnie. Z roku na rok zamiast czuć się lżej, zmieniasz spodnie na większy rozmiar? Próbowałaś już wszystkiego? A może przyczyną problemu jest choroba? Otyłość to epidemia dzisiejszych czasów. Jeśli zawodzi dieta i ruch, warto skonsultować się ze specjalistą. Zobacz zdjęcia Clinica LA Medica.

Otyłość dotyczy już prawie co czwartego Polaka. Kiedy warto zwrócić uwagę, że „coś jest nie tak”? - Wystarczy zmierzyć obwód pasa: wynik większy niż 80 cm u kobiet i 94 cm u mężczyzn świadczy o tej najgroźniejszej, otyłości brzusznej - mówi dr Dagmara Królikowska- Szycman, lekarz endokrynolog i diabetolog z elbląskiej Clinica LA Medica - Dobrym wskaźnikiem jest też wskaźnik BMI (iloraz masy ciała przez wzrost do kwadratu), który u zdrowych osób powinien mieścić się w granicach 18,5, a 24,9. Otyłość „zaczyna się”, gdy wskaźnik BMI przekroczy 30. Prowadzi do groźnych powikłań: miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, nowotworów, cukrzycy typu 2, zwyrodnień stawów oraz licznych problemów z ciążą. Często towarzyszy też depresji.

- Zadziwiające, bo czasem, po całościowym przeanalizowaniu stanu Pacjenta, wystarczy do diety i wysiłku fizycznego dołączyć jeden lek i po dwóch- trzech miesiącach widzimy naszych pacjentów lżejszych o kilkanaście kilogramów, z prawidłowym ciśnieniem i cukrami. Warto więc precyzyjnie wychwycić przyczyny naszych problemów - mówi dr Magdalena Skwara, endokrynolog i internista z elbląskiej Clinica LA Medica.

W leczeniu otyłości (a trzeba pamiętać, że każdy przypadek jest inny) w Centrum Zdrowia Clinica LA Medica bierze udział zespół lekarzy specjalistów. Potrzebna jest dobra, szeroka diagnostyka: wykluczenie zaburzeń hormonalnych ( przede wszystkim tarczycy i nadnerczy; choć często problem dotyczy także jajników u kobiet, niedomogi jąder u mężczyzn lub niedoboru hormonu wzrostu). Do tego niezbędny jest specjalistyczny sprzęt np. USG pozwala ocenić pracę tarczycy, wykluczyć problemy z wątrobą, jajnikami, a nawet zmierzyć grubość tkanki tłuszczowej w organizmie. - Zaczynamy od podstawowych wskaźników: BMI, WHR, pomiaru obwodu talii, dobieramy zestaw badań hormonalnych w celu określenia przyczyny otyłości, potem dobieramy leki i przystępujemy do działania – mówi Agnieszka Stasiuk – Puzewicz, lekarz endokrynolog, ginekolog z elbląskiej Clinica LA Medica. - Pacjenci są cały czas pod naszą opieką. Dbamy o długotrwałe efekty zdrowotne i dobre samopoczucie naszych Pacjentów. Ściśle współpracujemy też z ośrodkami chirurgicznymi leczącymi otyłość operacyjnie. Często korzystamy ze wsparcia psychologa i dietetyka. I co najważniejsze: wspólnie odnosimy sukces.

W Centrum Zdrowia Clinica LA Medica na pacjentów od 16 roku życia czekają lekarze, którzy mogą pochwalić się kilkoma specjalizacjami: endokrynolog, diabetolog, internista, ginekolog endokrynolog, radiolog, psycholog kliniczny, dietetyk. Jest też dermatolog-wenerolog oraz ginekolog-położnik i perinatolog. - Bardzo ważna jest dla nas profilaktyka. Do każdego Pacjenta podchodzimy bardzo indywidualnie i holistycznie. Wspieramy Pacjentów na każdym etapie leczenia. Chcemy uzmysłowić naszym Pacjentom jak ważne jest uchwycenie istoty problemu, co gwarantuje długotrwałe sukcesy zdrowotne – dodaje lekarz Agnieszka Stasiuk – Puzewicz.

