 Zegarek, który przetrwa prawie wszystko - Casio G-Shock

Marka Casio stanowi klasę samą w sobie. Zegarki tej japońskiej marki swoją renomą i rozpoznawalnością na świecie przebijają nierzadko zegarki szwajcarskie. Linia G-Shock stworzone pierwotnie jako dedykowana dla nurków od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością głównie z uwagi na swoją wytrzymałość i design.

Charakterystyczne cechy linii G-Shock

Najbardziej znana linia zegarków marki Casio- G-shock charakteryzuje się niezwykłą wręcz wytrzymałością i jakością wykonania, co sprawia, że jest doceniana i stanowi niezbędny atrybut zwłaszcza nie tylko męskiej części odbiorców zarówno w pracy jak i w czasie podróży czy uprawiania sportów, także ekstremalnych.

Każdy z produktów musi spełniać tzw. triple 10, czyli trzy założenia mówiące o tym, że ma przetrwać upadek z 10 metrów, wytrzymać ciśnienie 10 atmosfer, a bateria ma działać przynajmniej 10 lat.

Podstawową właściwością zegarków tej linii firmy Casio zwanych przez niektórych pieszczotliwie szokami jest ich wstrząsoodporność czyli shock resistance, od której zresztą wzięła się nazwa całej linii.

Cashio G-Shok sprawdzają się wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko, że zegarki klasyczne mogłyby ulec uszkodzeniu. To właśnie głównie niezwykła wytrzymałość tych zegarków stanowi o tym, że są coraz bardziej popularne i mają coraz szersze grono odbiorców.

Cała kolekcja została zbudowana z niezwykle lekkiego, odpornego i łatwego w czyszczeniu tworzywa sztucznego wysokiej jakości, a ochronę cyfrowej lub analogowo-cyfrowej tarczy stanowi wytrzymały materiał mineralny lub hesalitowy.

Wodoszczelność zegarków japońskiego producenta sięga nawet 20 atmosfer, co przekłada się na 200 m głębokości, dzięki temu pływanie czy nawet nurkowanie w nim nie wpływa w żaden sposób na jego funkcjonowanie i nie prowadzi do zniszczenia mechanizmu.

Ponadto modele te mają silne podświetlenie, które sprawdza się nawet w warunkach bardzo ograniczonej widoczności. W zależności jaki jest model podświetlenie to może być uruchamiane przyciskiem lub ruchem ręki.

Specjalne opcje takie jak barometr, wysokościomierz, timer, multialarm, datownik, stoper czy termometr sprawiają, że są to idealne zegarki dla aktywnych. Poza tym niektóre modele G-Shoków wyposażone są w pulsometr czy kompas, dlatego też tak często sięgają po nie sportowcy ekstremalni, albo osoby wykonujące pracę w trudnych warunkach np. górnicy czy ratownicy. Ich wyposażenie często przewyższa to, co oferuje przeciętny smartwatch, a jakość i wytrzymałość jest niewspółmiernie wyższa.

Odrębnym zagadnieniem w linii G-hock jest pomiar czasu. Wysokiej jakości chronograf w każdym z modeli tyhc zegarków dokonuje precyzyjnych pomiarów czasu. Synchronizując się drogą radiową wskazują dokładnie ten sam czas, który wybija najdokładniejszy zegar atomowy. Poza tym dostępna jest w nich opcja wold wide, przydatna zwłaszcza dla osób które dużo podróżują, ponieważ dzięki której można sprawdzić aktualny czas we wszystkich miejscach na świecie.

Nie tylko funkcjonalność. Także design jest wyjątkowy dla marki Casio G-Shock

Co ciekawe pierwszy europejski sklep marki Casio powstał już 15 lat po założeniu firmy w Zurychu stając się od razu poważnym zagrożeniem dla marek szwajcarskich.

Firma Casio sukces linii G-shok opiera jednak nie tylko na niezwykłej funkcjonalności tych zegarków, ale też na ich charakterystycznym designie opartym na dużych kopertach zwieńczonych na brzegach wzorem specyficznej koronki, który dopełnia doskonale układający się na nadgarstku kauczukowy pasek. Projekt sprawia, że wszystkie zegarki oprócz tego, że są w swej formie sportowe mają też specyficzny elegancki styl.

Modele kolekcji są tak różnorodne, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Dla miłośników elegancji firma proponuje koperty w których pierwsze skrzypce odgrywa stal szlachetna lub tytan przy czym same zegarki nie tracą nic ze swojej wytrzymałości dzięki systemowi zabezpieczeń wprowadzonemu we wnętrzu modelu. Ponadto koperty występują we wszystkich kolorach od klasycznych, poprzez fluorescencyjne aż po odcienie złota. Bransoleta, jej styl i kolor również może być dopasowana do indywidualnych preferencji użytkownika. Dość powiedzieć, że wśród zegarków oferta G-Shock jest jedną z najszerszych pod względem kolorystycznym na rynku.

Trzeba także zaznaczyć, że choć takie mogą być pierwsze skojarzenia, G-Shok to nie jest zegarek typowo męski.

Idąc z duchem czasu marka wypuściła kolekcje dedykowane specjalnie dla pań, która charakteryzuje się taką samą funkcjonalnością, niezwykle bogatą gamą kolorystyczną, ale ma nieco mniejsze gabaryty lepiej dopasowane do damskich dłoni. Zegarki G-Shok dostępne są także w ofercie dla dzieci. Zarówno opcje damskie jak i dziecięce stanowią tak samo wysokiej jakości produkt jak każdy z modeli męskich.

Popularność zegarków G-Shock wśród kobiet i dzieci ciągle wzrasta, tak samo jak popularność wszystkich G-Shocków- zegarków o doskonałym designie i ogromnej wytrzymałości.

