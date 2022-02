 Zepsuta płyta główna - co robić?

Dowiedz się, jak rozpoznać uszkodzenie płyty głównej w komputerze, a także sprawdź, co należy zrobić w obliczu tej awarii. Czy naprawa jest możliwa, a nawet jeśli tak, to czy opłacalna? Upewnij się, że wybierasz korzystne rozwiązanie problemu.

Jak rozpoznać uszkodzenie płyty głównej?

Można powiedzieć, że płyta główna jest „sercem” każdego komputera, jednym z najważniejszych komponentów decydujących o jego wydajności. To do płyty głównej dołącza się inne podzespoły, jak pamięć RAM czy procesor. Jej usterki stanowią przyczynę gorszej pracy komputera, a nawet uniemożliwiają jego uruchomienie. Zanim jednak zaczniesz oglądać nowe płyty główne na sferis.pl, upewnij się, że awaria dotyczy właśnie tej części, a co więcej: konieczna jest jej wymiana.

Jakie są najczęstsze objawy uszkodzenia płyty głównej?

Na ekranie komputera wyświetla się „niebieski ekran”, inaczej „blue screen”, BSoD.

Złącza HDMI lub/i USB nie działają.

Na płycie głównej widać ślady przepalania.

Z komputera wydziela się charakterystyczny zapach spalenizny.

Komputera nie daje się uruchomić, zacina się lub sam się restartuje.

Na kondensatorach płyt głównych są widoczne wybrzuszenia.

Niestety, przynajmniej część powyższych objawów może świadczyć o usterkach innych podzespołów komputera. Wielu użytkowników nie ma też dostatecznej wiedzy i doświadczenia, żeby trafnie i jednoznacznie ocenić skalę awarii. Dlatego przy wystąpieniu takich objawów jak niebieski ekran, ślady spalenizny czy notoryczne restartowanie warto skontaktować się z profesjonalnym serwisem komputerowym.

Z czego wynikają awarie płyty głównej?

Istnieją różne przyczyny występowania awarii płyty głównej – od nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji komputera, po usterki wynikające z błędów sprzętowych. Najczęściej mają one podłoże w:

złym montażu podzespołów,

przegrzewaniu się,

niskiej jakości wykonania i wadach fabrycznych,

uszkodzeniach mechanicznych i fizycznych – np. upadek lub zalanie komputera,

przepięciach w sieci elektrycznej.

Naprawa czy wymiana – co robić z zepsutą płytą główną?

Płyta główna jest niezbędna do pracy komputera, więc po wystąpieniu awarii trzeba podjąć konkretne działania. W zależności od przyczyny i skali usterki można myśleć o naprawie, ale tylko pod warunkiem, że jest to opłacalne finansowo. Pamiętaj, że naprawa takiego sprzętu może kosztować nawet kilkaset zł i wymagać zastosowania specjalistycznego sprzętu. Dlatego też w wielu przypadkach najlepiej obejrzeć nowe płyty główne na sferis.pl i zamówić egzemplarz o odpowiednich parametrach.

