Zerówka w Małym Europejczyku - dajemy wolny czas Tobie i Twojemu dziecku!

Czas to dziś cenne dobro. Cenimy nasz wolny czas i zabiegamy o jego większą ilość dla siebie i dla naszych dzieci. Zerówka Małego Europejczyka, oprócz doskonałego przygotowania do edukacji szkolnej, daje również Tobie i Twojemu dziecku bezcenny czas – na Twoje sprawy zawodowe i sprawy do załatwienia po pracy, a Twojemu dziecku bezcenny czas dzieciństwa. Tego nie zapewni Wam żadna klasa zerowa w szkole podstawowej. Zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć, jak spędzają czas dzieci w Zerówce Małego Europejczyka. Zobacz zdjęcia

Czas zmusza nas do pośpiechu w naszym codziennym planie dnia. Trzeba rano zawieźć dziecko na konkretną godzinę do szkolnej zerówki, później pędzić do pracy. Po pracy mamy alternatywę – albo od razu zabierzemy dziecko ze szkoły, albo będzie musiało czekać na nas w przepełnionych i głośnych świetlicach szkolnych. Mało który, jeszcze przedszkolny dzieciaczek lubi takie warunki przebywając kilka godzin w ścisku i hałasie. Dziecko takiej atmosfery się po prostu boi. Rodzic zaś musi ścigać się z czasem po pracy – załatwić zakupy, ważne sprawy czy pędzić po dziecko do świetlicy?

A gdyby tak…zwolnić? Nie spieszyć się codziennie? Spokojnie zawieźć dziecko do zerówki, na godzinę nam pasującą i odebrać je po załatwieniu wszystkich spraw już po pracy? Odbierać dziecko z klasy zerowej uśmiechnięte i szczęśliwe? Niemożliwe? Z Zerówką Małego Europejczyka w Elblągu wszystko jest możliwe!

Wybierz szczęście dziecka i wolny czas. Wybierz dla dziecka „zerówkę” Małego Europejczyka w Elblągu

Klasa Zerowa Małego Europejczyka, która funkcjonuje w Żłobku, Przedszkolu i Zerówce Mały Europejczyk w Elblągu przy ul. Dąbrowskiego 33 jest otwarta codziennie od godz. 6.30 do godz.19.00. Warto podkreślić, że godziny te są elastyczne. Rodzice mogą przywieźć i odebrać dziecko w takim czasie, jaki im akurat danego dnia jest dla nich wygodny. Raz może to być godz. 6.30, innego dnia nawet 8.00 – To Wy decydujecie, To Wasz czas. Podobnie jest z odbiorem dziecka z naszej zerówki.

Dziecko będzie czekało na Was odpowiednio zaopiekowane oraz biorące udział w różnorodnych zajęciach czy zabawach praktycznie do ostatniej chwili. Na pewno nie będzie się nudziło w oczekiwaniu na rodzica.

Zerówka w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu – idealne, komfortowe przygotowanie do szkoły

Dlatego właśnie doskonałą alternatywą dla przepełnionych zerówek szkolnych jest tego typu klasa w Przedszkolu i Żłobku Artystyczno-Językowym „Mały Europejczyk” w Elblągu. Mały Europejczyk, realizując standardowy program edukacyjny dla dzieci z klasy zerowej, zapewnia jednocześnie przedszkolny komfort, atrakcyjną zabawę i wiele dodatkowych, ciekawych zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Tu, wśród bajkowej scenerii niesamowicie kolorowych sal, pośród wielu wspaniałych atrakcji, Wasze dziecko zostanie doskonale przygotowane do nauki w szkole podstawowej – w bardzo łagodny i przyjazny dla niego sposób. Wasze dziecko będzie się doskonale bawiło wchodząc w świat edukacji szkolnej, bez stresu i szoku szkolnej zerówki.

Szeroki, niespotykany w Elblągu wachlarz zajęć edukacyjnych

Niepubliczny Żłobek, Przedszkole i Klasa Zerowa Mały Europejczyk w Elblągu zapewnia szeroki wachlarz zajęć dla dzieci w klasie „zerowej” gwarantując tym samym wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Dodatkowo Mały Europejczyk zatrudnia doskonałych pedagogów-specjalistów w poszczególnych dziedzinach, którzy posiadają bogate doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi w tym wieku.

W „zerówce” Małego Europejczyka dzieci mają zapewnione: opiekę pedagogiczną od godz. 6:30 do 19:00, pełne wyżywienie kuchni placówki (posiłki domowe), obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, całodniową naukę języka angielskiego i hiszpańskiego (edukacja dwujęzyczna, rozmowy z lektorami) w grupach oraz zajęcia indywidualne w multimedialnych salach, zajęcia z robotem EMYS, ciekawe eksperymenty chemiczne i biologiczne, zajęcia taneczne, zajęcia rytmiki, gimnastyki, zajęcia jogi (osobna sala do tego typu zajęć), profesjonalne treningi judo z utytułowanym trenerem tej dyscypliny, opiekę logopedyczną, wszechstronne zajęcia sensoryczne, możliwość oglądania filmów w przedszkolnej sali kinowej, zajęcia plastyczne z artystą plastykiem, szachy.

Niepubliczny Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu stawia sobie za cel jak najlepsze przygotowanie swoich podopiecznych do wejścia w świat edukacji. Dlatego różnorodny i szeroki wachlarz zajęć dodatkowych ma na celu przede wszystkim rozwijać dzieci intelektualnie i ruchowo oraz kształtować postawy kulturalne i prozdrowotne dobrze, ale i komfortowo dla dziecka „zerówkowego” przygotować je do edukacji szkolnej.

Podopieczni placówki mają dodatkowo do dyspozycji olbrzymi (2000 m2), doskonale wyposażony plac zabaw. Miejsce jest zalesione i wysypane piaskiem, co szczególnie latem stwarza dzieciom warunki, jakby przebywały na pięknej plaży. Mali Europejczycy mogą skorzystać latem z kurtyn wodnych, zjeżdżalni wodnych, bawić się w błocie, szaleć na trampolinach, jeździć na hulajnogach, rowerkach, samochodach Peg Perego (duże elektryczne Jeepy, którymi dzieci jeżdżą przed budynkiem). Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają, dzieciaczki spożywają również posiłki na świeżym powietrzu.

Wszystko to pod nadzorem pedagogów przedszkola na ogrodzonym, przestronnym (ponad 2000 m2) i bezpiecznym placu zabaw przy Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu.

Zdrowe posiłki z własnej kuchni

Mały Europejczyk w Elblągu nie zamawia posiłków dla dzieci od zewnętrznych podmiotów. Placówka posiada własną kuchnię, gdzie codziennie są przygotowywane zdrowe posiłki, skomponowane specjalnie dla dzieci. Kuchnia spełnia oczywiście wszystkie wymagane prawem normy. To pozwala w pełni kontrolować co dzieci jedzą i z jakich produktów przygotowane są posiłki.

Jeśli zależy Wam na wszechstronnym rozwoju swoich dzieci i jak najlepszym przygotowaniu do edukacji szkolnej, to klasa „zerowa” w Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu będzie idealnym wyborem.

Co oferuje Klasa Zerowa Małego Europejczyka w Elblągu w cenie czesnego?

- edukacja na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania,

- wielozmysłowe zajęcia edukacyjne, eksperymenty, doświadczenia,

- wizyty w szkołach podstawowych w celu poznania i oswojenia się z tymi placówkami,

- nowocześnie wyposażone, kolorowe sale w najnowszym budynku oświatowym w Elblągu,

- niewielkie grupy dzieci i doskonała kadra pedagogiczna,

- codzienna nauka języka angielskiego, hiszpańskiego w niewielkich grupach i zajęcia indywidualne,

- każda sala z własną łazienką, tarasem i wyjściem na plac zabaw,

- specjalnie dedykowane sale do nauki języka angielskiego, hiszpańskiego, nauki gry w szachy, judo, tańca, plastyki, eksperymentów, sala kinowa,

- ciekawe zajęcia dodatkowe (spotkania, wycieczki, wizyty zwierzątek, teatrzyków, wyjścia edukacyjne),

- leśny, rozległy plac zabaw (2000 m2) doskonale wyposażony w urządzenia zabawowe,

- własna kuchnia z domowymi, zdrowymi posiłkami,

- elastyczne godziny otwarcia: od 6.30 do 19.00.

Nie zabieraj sobie i swojemu dziecku wolnego, dobrze wykorzystanego czasu. Daj mu to co najlepsze, zapisz swoje dziecko do Klasy Zerowej Małego Europejczyka w Elblągu.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Mały Europejczyk w Elblągu

Ul. Dąbrowskiego 33, 82-300 Elbląg

Dyrekcja Przedszkola: Wioleta Stępczyńska

Tel: +48 515 406 883

Otwarte 5 dni w tygodniu od 6:30 do 19:00

www.: https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

YT: https://www.youtube.com/@mayeuropejczyk3443

FB: https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag

