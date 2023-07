Zerówka w przedszkolu czy zerówka w szkole? Która opcja dla dziecka będzie najlepsza?

Dzieci kończące edukację przedszkolną trafiają do klasy zerowej. Takie oddziały funkcjonują zarówno przy szkołach podstawowych, jak i przy niektórych przedszkolach. Rozważmy więc która z tych opcji będzie najlepsza dla naszych dzieci, dla ich rozwoju, edukacji i spędzania czasu na zabawie. Bo przecież ich dobro jest najważniejsze. Zobacz zdjęcia.

Zerówka w szkole czy w przedszkolu? Zajęcia edukacyjne

Dzieci w klasie zerowej w szkole podstawowej realizują od godz. 8.00 do godz. 11.30 podstawę programową i …to wszystko. Później trafiają do szkolnej świetlicy, gdzie często pozostają pozostawione same sobie. Nikt nie organizuje im zajęć edukacyjnych czy zabawy.

Żłobek, Przedszkole i Klasa Zerowa Mały Europejczyk w Elblągu realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, dodatkowo zapewnia szeroki wachlarz zajęć dla dzieci w klasie zerowej gwarantując tym samym wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Zatrudnia doskonałych pedagogów-specjalistów w poszczególnych dziedzinach, którzy posiadają bogate doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi w tym wieku.

Zerówka Małego Europejczyka w Elblągu to edukacja na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania: klucz do uczenia się, nauka kodowania i dekodowania jest bardzo ważna w procesie czytania, edukacja z GeniBotem-Robotyka z wykorzystaniem specjalnie wykupionych mat dydaktycznych oraz kart do genibota pozwala unowocześnić zajęcia.

W zerówce Małego Europejczyka w Elblągu robimy rzeczy ponad program, które w klasie zerowej w szkole państwowej po prostu nie ma czasu i funduszy. Zakładamy specjalne zeszyty w linie, uczymy się pisać piórem oraz tak prowadzimy zajęcia, aby dzieci opanowały te umiejętności i tym się wyróżniamy.

Dzięki tablicom multimedialnych możemy w nowoczesny sposób liczyć i pisać, rozpoznawać literki.

Mając taki zasób materiałów i pomocy jesteśmy w stanie szerzej przedstawić temat, w ciekawy sposób, lepszy, ciekawszy dla dziecka. Dostęp do kolorowych drukarek i laminarek sprawia, że możemy tworzyć pomoce dydaktyczne ciekawe dla dzieci, tworzymy gry wspierające naukę czytania i pisania, aby zachęcić dziecko światem literek i cyferek. Pokazujemy świat wielozmysłowo, nie tylko przy stolikach, jak to bywa w szkołach państwowych.

Używamy w edukacji językowej pomocy metodą Montesorii, aby łatwiej wejść w świat liter, głosek i sylab. Takie pomoce dydaktyczne są dość kosztowne i nieczęsto spotykane w zerówkach w szkołach państwowych.

Prowadzimy dla dzieci wielozmysłowe zajęcia edukacyjne, eksperymenty z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, pipetek chemicznych, szklanych naczyń chemicznych, nieograniczony dostęp do materiałów na który nie może sobie pozwolić zerówka w szkole państwowej.

Klasa zerowa Małego Europejczyka w Elblągu posiada również salę plastyczną zaopatrzoną w materiały, do których jest nieograniczony dostęp: bibuły, kolorowe kartki techniczne i rysunkowe, farby, plastelina, sztalugi co pozwala na efektywne zajęcia, które są ciekawe i rozwijają zdolności plastyczne oraz techniczne. Ze względu na niski budżet zerówka w szkole nie jest w stanie zaopatrzyć sali tak, aby zrealizować szeroki wachlarz zajęć plastycznych.

Sala do judo i jogi, sala gimnastyczna jest do dyspozycji dzieci przez cały rok. Fachowy sprzęt gimnastyczny, maty do jogi, materace, drabinki, drążki, pachołki, woreczki gimnastyczne pozwalają na zorganizowanie wyjątkowych i ciekawych zajęć gimnastycznych. Możemy dostosować ilość zajęć w zależności do potrzeb dzieci. Jeśli widzimy, że mają wzmożona potrzebę ruchu to w każdej chwili możemy przejść na taka sale i zorganizować im zajęcia. Wszystko oczywiście w formie zabawy. Zerówka w szkole państwowej nie może sobie na to pozwolić.

Codzienna nauka języka angielskiego i hiszpańskiego w niewielkich grupach i zajęcia indywidualne, z wykorzystaniem piór interaktywnych oraz tablic multimedialnych. Posiadamy wiele gier językowych oraz pakietów multimedialnych, mat edukacyjnych co sprawia, że zajęcia stają się atrakcyjne. Nauka języka angielskiego i hiszpańskiego odbywa się każdego dnia, nauczyciele językowi są obecni w grupach co pozwala na rozmowy w języku obcym oraz naukę języków przez 8 godzin. Taka opcja nie jest możliwa w zerówce państwowej.

Posiadamy dużą salę kinową, która wzbogaca zajęcia dydaktyczne. Po wprowadzonym materiale można pokazać dzieciom jak to wygląda w praktyce, odtworzyć materiał multimedialny i wielozmysłowo omówić daną tematykę. Zerówka szkolna nie ma takich nowoczesnych sprzętów i nagłośnień jakie my posiadamy.

Zapewniamy codzienne wsparcie logopedy dla dzieci wymagających terapii. Jest to coś ponad program, na co nie może sobie pozwolić zerówka w szkole państwowej.

Ciekawe zajęcia dodatkowe (szachy, spotkania, wycieczki, wizyty zwierzątek, teatrzyków, wyjścia edukacyjne). Mały Europejczyk funkcjonuje od godz. 6:30 do 19.00. Dlatego jesteśmy w stanie zaoferować realizacje podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN w dużo szerszy sposób niż szkolne klasy zerowe. Wizyty zwierzątek, ciekawych gości wspomagają realizację programu w formie doświadczania, co jest niemożliwe do przeprowadzenia w zerówce w szkole.

Niewielkie grupy i doskonała kadra pedagogiczna, która na bieżąco bierze udział w szkoleniach i doskonali swój warsztat, aby zajęcia były coraz lepsze i bardziej unowocześnione to niewątpliwie atuty klasy zerowej Małego Europejczyka w Elblągu.

Zerówka w szkole czy w przedszkolu? Adaptacja dziecka

Wielu rodziców sądzi, że zapisanie dziecka do klasy zerowej w szkole pozwoli mu na odpowiednie, szybkie wejście na edukacyjne „tory”. Jednak zerówka w szkole podstawowej nie jest odpowiednim miejscem dla dzieci, które właśnie opuszczają swoje przedszkole, do którego uczęszczały przez kilka lat.

Przedszkolne dziecko przeżyje szok, gdy znajdzie się w szkole podstawowej, wśród innych uczniów, często z klas starszych, zostanie narażone na zgiełk, hałas charakterystyczny dla każdej podstawówki pełnej dzieci.

Dodatkowo zerówki szkolne to często normalne klasy, z ławkami i elementami nauki. Nie przypominają one znanych naszemu dziecku kolorowych, pełnych zabawek sal przedszkolnych. Dziecko, gdy skończy zajęcia w „zerówce” szkolnej – z reguły około godz. 11.00, będzie musiało czekać na rodziców w ogólnodostępnej świetlicy, wśród tłumu innych dzieci, często uczniów klas starszych. Świetlica szkolna nie jest przystosowana dla dzieci w wieku przedszkolnym i zapewnia im tylko funkcję opiekuńczą.

Nie łudźmy się też, że w szkolnej zerówce dziecko będzie miało komfortowe warunki do zabawy, łagodny wstęp do edukacji czy zapewnionych wiele atrakcyjnych zajęć dodatkowych. Raczej przez większość czasu lekcyjnego będzie już musiało siedzieć sztywno w ławce.

W klasie zerowej Małego Europejczyka w Elblągu mają zapewnione idealne warunki. Przebywają w przestronnej, kolorowej sali, wyposażonej w profesjonalne, nowoczesne pomoce dydaktyczne, mają również czas na zabawę, wyjście na olbrzymi, leśny plac zabaw, biorą udział w wielu zajęciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych, wyjściach do kina, teatru, wycieczkach. Oprócz czasu na naukę również wspaniale się bawią z rówieśnikami. Zerówka Małego Europejczyka zapewnia funkcje opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne.

Zerówka w szkole czy w przedszkolu? Cenny czas dla dzieci i rodziców

W szkolnej zerówce zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godz. 8.00 rano i z reguły trwają do godz. 11.30. Później dziecko musi trafić do ogólnoszkolnej świetlicy. Jeśli zaczynamy pracę wcześniej lub kończymy ją później, może to być sporym problemem. Wtedy trzeba prosić członków rodziny o odbiór dziecka ze świetlicy. Co jednak w sytuacji niepełnych rodzin, gdy samotny rodzic – mama lub tata często pracują nawet na dwa etaty? Świetlica szkolna często jest zamykana o godz. 16.00 i do tego czasu trzeba już odebrać nasze dziecko. Rodzice mają więc kłopot, jeśli nie możemy codziennie liczyć na pomoc członków naszej rodziny.

Dziecko w klasie zerowej Żłobka, Przedszkola i Zerówki Mały Europejczyk w Elblągu może korzystać ze wszystkich atrakcji placówki, oraz ma zapewnione pełne wyżywienie i specjalistyczną opiekę codzienne od godz. 6.30 do godz. 19.00. Nie trzeba więc „zrywać się” biegiem z pracy, aby odebrać szybciej nasze dziecko, bo te boi się zostać w świetlicy szkolnej ze starszymi dziećmi. Spokojnie będzie czekało na rodziców w przedszkolu bawiąc się, ucząc w komfortowych, spokojnych warunkach. Będzie nie tylko odpowiednio zaopiekowane, ale również będzie uczestniczyło w popołudniowych zajęciach edukacyjnych. Samotny rodzic lub rodzice mogą więc spokojnie skończyć pracę, zrobić zakupy i odebrać dziecko do godz. 19.00 z klasy zerowej Małego Europejczyka w Elblągu. Bez stresu i pośpiechu.

Musimy też zdawać sobie sprawę, że zerówka w szkole to niestety odebrany czas dzieciństwa naszym dzieciom. Muszą szybko wejść w „szkolne tryby” i często nudzić się przebywając na świetlicy szkolnej. To również skrócenie czasu dla rodziców, którzy muszą zaplanować swoją pracę i inne zajęcia do godziny 16.00. W klasie zerowej Małego Europejczyka w Elblągu dzieci mają natomiast czas również na zabawę i odpoczynek. Rodzice zaś mogą spokojnie skończyć swoją pracę i załatwić ważne sprawy przed odbiorem dziecka z klasy zerowej.

Zerówka w szkole czy w przedszkolu? Posiłki dla dzieci

Posiłki dla dzieci są bardzo ważne, zwłaszcza w tym wieku. Musimy dbać o to, aby nasze dzieci odżywiały się odpowiednio i zdrowo. W szkolnej klasie zerowej dzieci mogą liczyć na śniadanie, które damy im do szkoły oraz ewentualnie obiad w szkolnej stołówce, spożywany razem z innymi dziećmi w starszym wieku. Kto choć raz zajrzał do szkolnej stołówki wie, jaki tam panuje chaos!

Mały Europejczyk w Elblągu posiada własną, profesjonalnie wyposażoną kuchnię, gdzie codziennie są przygotowywane przez Panie Kucharki zdrowe posiłki, skomponowane specjalnie dla dzieci. Kuchnia spełnia oczywiście wszystkie wymagane prawem normy. To pozwala w pełni kontrolować co dzieci jedzą i z jakich produktów przygotowane są zdrowe i pożywne posiłki.

Dzieci w klasie zerowej Małego Europejczyka mają zapewnione: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.

„Mały Europejczyk” zapewnia opiekę pedagogiczną od godz. 6:30 do 19:00, pełne wyżywienie, obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, całodniową naukę języka angielskiego i hiszpańskiego (edukacja dwujęzyczna), indywidualne lekcje języków obcych, zajęcia artystyczne z dyplomowanym artystą plastykiem, naukę gry w szachy (nauka logicznego myślenia), ćwiczenia jogi z profesjonalną trenerką (nauka relaksu i odprężenia), nauka judo z utytułowanym trenerem tej dyscypliny sportu oraz tańca.

Dzieci z zerówki Małego Europejczyka mają do dyspozycji również olbrzymi, dobrze wyposażony leśny plac zabaw. Mogą skorzystać z dwóch podgrzewanych basenów, zjeżdżalni, trampolin, piaskownic, hulajnóg, rowerków, gier sportowych. Wszystko to pod nadzorem pedagogów przedszkola na ogrodzonym, przestronnym (2000 m2) i bezpiecznym placu zabaw.

Jak więc widać, alternatywą dla przepełnionych zerówek szkolnych jest tego typu klasa w Żłobku, Przedszkolu i Klasie Zerowej „Mały Europejczyk” w Elblągu. Ta nowoczesna placówka edukacyjna, realizując podstawę programową dla uczniów z klasy zerowej, zapewnia im jednocześnie przedszkolny komfort, atrakcyjną zabawę i wiele dodatkowych, ciekawych, ogólnorozwojowych zajęć.

Nie odbierajmy dzieciom czasu radosnej zabawy. W szkolnych zerówkach niemal od razu wejdą w szkolne tryby. Dajmy im jeszcze czas na zabawę i łagodne wejście w edukację, podaną w przystępnej, znanej im, niezwykle atrakcyjnej dla nich formie. Taką możliwość daje klasa zerowa w Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu.

Zapisy do zerówki Małego Europejczyka trwają cały rok. Można to zrobić w każdej chwili. Nigdy nie jest za późno na dobre zmiany dla naszych dzieci!

---materiał promocyjny---