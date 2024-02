Znajdź swoje miejsce w Elblągu z Realtor Nieruchomości

Sprzedaż, wynajem i zarządzanie na rynku nieruchomości - to i wiele więcej zapewnia butikowa agencja Realtor Nieruchomości w Elblągu. Karyna Potapova i Robert Dąbrowski wiedzą, jak profesjonalnie odpowiedzieć na indywidualne potrzeby swoich klientów

Partnerskie podejście, otwartość i nowoczesne spojrzenie na branżę - wszystko to cechuje zespół Realtor Nieruchomości. Prezentacja bogatej oferty nieruchomości zainteresowanym, obsługa związana z dokumentacją, a w razie potrzeby tłumaczenie, bo agencja obsługuje klientów w czterech językach - Karyna Potapova i Robert Dąbrowski są w stanie odpowiedzieć na wszelkie potrzeby klienta.

Co jeszcze oferuje agencja? To atrakcyjne oferty, sprzedaż nieruchomości, wycena z wykorzystaniem narzędzi rynkowych, możliwość realizacji profesjonalnych sesji zdjęciowych m. in. przy użyciu drona... - wymieniać można naprawdę długo.

- Korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu i wprowadzamy wszystkie aktualne rozwiązania, by profesjonalnie obsłużyć naszych klientów. W kwestiach kredytowych na pewno pomoże nasz ekspert, który przeanalizuje indywidualne możliwości finansowe klienta i dostosuje środki w taki sposób, by mógł on spełnić swoje marzenie o nowych czterech ścianach jak najszybciej - mówi Karyna Potapova.

- W ramach współpracy z zespołem architektów oferujemy też sprzedaż nieruchomości "pod klucz", by nasi klienci jak najszybciej i jak najwygodniej mogli przeprowadzić się do wymarzonego lokum – podkreśla jeszcze Robert Dąbrowski. Specjaliści ds. nieruchomości dostępni są dla klientów przez cały tydzień.

Realtor Nieruchomości

realtornieruchomosci.pl

biuro@realtornieruchomosci.pl

784 072 505

500 100 661

-- artykuł sponsorowany --