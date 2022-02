Produkty z tworzyw sztucznych, takie jak karty, są ważne w wielu rodzajach działalności. Identyfikatory dla personelu, identyfikatory dla uczestników konferencji, oznakowanie biurowe, oznakowanie części produkcyjnych i samochodowych, karty kredytowe, karty użytkownika i identyfikatory pracowników – wszystko to należy oznaczyć na plastiku w trwałej, wodoodpornej formie znakowania . Bezdotykowe znakowanie laserowe to rozwiązanie pozwalające w krótkim czasie wyprodukować profesjonalne karty przy użyciu najnowocześniejszego systemu znakowania laserowego.

Zastosowania z tworzyw sztucznych

Używane do unikalnej identyfikacji, identyfikowalności i rozliczania zasobów w środowiskach takich jak Departament Obrony, systemy znakowania laserowego są w stanie wytwarzać kody kreskowe, kody matrycy danych i tekst, który może być odczytany przez ludzi. Lasery wykonują odporne na ścieranie, trwałe znakowanie laserowe na elementach z tworzyw sztucznych, w tym na klawiaturach telefonów komórkowych, deskach rozdzielczych pojazdów i elementach oświetlenia dla rynków motoryzacyjnych i lotniczych.

Jak działa znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych

W procesie grawerowania laser usuwa warstwę powierzchni materiału, skutecznie wcinając znak w plastik. Może to spowodować powstanie znaku laserowego w kontrastowym kolorze, szczególnie jeśli użyty materiał zawiera więcej niż jedną warstwę tworzywa sztucznego. Inną formą znakowania laserowego jest zmiana kontrastu na plastiku poprzez podgrzanie materiału bazowego do punktu, w którym się topi, a następnie bąbelkuje lub spienia. Pęcherzyki zatrzymują chłodne powietrze i twardnieją, pozostawiając wypukłą powierzchnię, która kontrastuje z materiałem tła.

Jaki rodzaj lasera jest używany do grawerowania laserowego na tworzywach sztucznych?

Znakowanie/grawerowanie CO2

Wiele materiałów można znakować lub grawerować za pomocą energii lasera CO2 o mocy od 10 W do 70 W, ponieważ energia lasera jest wystarczająca do zauważalnej interakcji powierzchni, ale za mało energii, aby przeniknąć przez cały materiał w celu cięcia. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli materiał jest nieorganiczny i odporny na ciepło, nie można go ciąć laserem laserem CO2 o mocy poniżej 200 watów.

Następujące materiały nadają się do znakowania laserem CO2 i, w niektórych przypadkach, płytkiego grawerowania:

Szkło

Ceramiczny

Kamień

Stal i Tytan (oznakowanie powierzchni)

Znakowanie/grawerowanie laserem światłowodowym

Następujące materiały nadają się do znakowania laserem światłowodowym, a w niektórych przypadkach do płytkiego grawerowania:

Metal (większość typów)

Tworzywa sztuczne - w tym czarny acetal, czarny akryl, czarny PTFE i inne tworzywa sztuczne z dodatkami, wypełniaczami lub pigmentami, które są podatne na działanie lasera. W przypadku większości z nich to nie plastik organiczny absorbuje energię lasera i reaguje na nią, ale pigmenty, wypełniacze lub inne dodatki reagują na energię lasera światłowodowego.

Lasery światłowodowe są również wykorzystywane do selektywnego usuwania cienkich powłok metalicznych z podłoży, na które nie ma wpływu energia lasera światłowodowego, w tym szkła i folii PET.

