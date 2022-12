Znasz to miejsce? Extom Galeria Mebli, sklep jakiego w Elblągu jeszcze nie było

Jeszcze przed świętami możesz wyczarować nowe wnętrze swojego mieszkania i zaskoczyć gości. W Extom Galeria Mebli znajdziesz gotowe inspiracje, które wystarczy przenieść do swojego domu. Nasza Kasia wszystko dla Was obejrzała i przetestowała. Zobacz, co poleca i skorzystaj z grudniowej promocji. Zapłać 23 procent mniej za kuchnie modułowe.

Wygodnie zasiąść przy wigilijnym stole, spędzać czas w kuchni, w której wszystko się udaje, salon dzienny wypełnić radością, a w sypialni mieć tylko kolorowe sny. Te świąteczne życzenia można spełnić w Extom Galeria Mebli, która oferuje meble do wszystkich pomieszczeń. Funkcjonalne, trwałe i w modnym design. Salon miejscem relaksu Ogromny wybór mebli tapicerowanych ułatwi Ci urządzić przestrzeń Twojego salonu. Możesz wybrać duży narożnik dla całej rodziny lub elegancką miękką sofę. Stylowy fotel sprawdzi się w długie zimowe wieczory, a do tego będzie cieszył oko i nada charakteru wnętrzu. Współpracujemy ze znanymi i cenionymi producentami. W Extom Galeria Mebli możesz czuć się jak u siebie w domu. Warto się do mebli przymierzyć, usiąść i sprawdzić, czy wszystko idealnie pasuje. Zapewniamy, że cena też będzie Ci pasować! Zapraszamy do stołu Zaspokoimy wszystkie gusta. Możesz urządzić salon i jadalnie w spójnym stylu, korzystając z całych kolekcji mebli. Komody znakomicie sprawdzają się jako uzupełnienie dużej kompozycji mebli oraz jako pojedyncze meble w mniejszych pomieszczeniach. Niezbędnym dopełnieniem takiego wnętrza jest stół, ten z możliwością rozkładania na pewno pomieści wszystkich świątecznych gości, a na co dzień będzie idealny do wspólnych obiadów. Osoby nieco odważniejsze mogą zaprosić do swojego wnętrza kontrastowe trendy. I pokusić się o zdobione krzesła lub te obite aksamitem z dodatkami w stylu glamour. Stylowe kuchnie modułowe Kuchnia to serce domu. Teraz szybko i tanio możesz ją urządzić na nowo dzięki meblom modułowym. Jakością i wyglądem dorównują kuchniom wykonywanym pod wymiar. Ich przewaga to znacznie niższa cena i łatwość montażu. Nie musisz już jeździć po kuchnię do Gdańska, teraz możesz ją kupić w Elblągu. Na kuchnię modułową czekasz zaledwie kilka dni, bo fabryka Extom Meble jest tuż obok Galerii. Nasi projektanci idealnie dopasują jej moduły do Twojego wnętrza i potrzeb. Różnorodność wzorów i kolorów pozwala na wręcz nieograniczone konfiguracje mebli. Na miejscu możesz również wybrać i kupić pasujący do mebli sprzęt AGD. Reszta jest w Twoich rękach. Możesz taką kuchnię bez problemu zamontować sam i naprawdę sporo zaoszczędzić! Zamrażamy inflację! Jeśli zamówisz meble jeszcze w grudniu, gwarantujemy, że ich cena nie wzrośnie, nawet jeśli odbierzesz je dopiero w przyszłym roku! Skorzystaj z promocji - minus 23 procent na kuchnie modułowe. W Extom Galeria Mebli znajdziesz także duży wybór łóżek i materaców, meble do pokoju dziecięcego oraz zabudowy przedpokoju. Jesteśmy naprawdę blisko Droga ze Starego Miasta do nas to tylko 5 minut. Zjedź z ul. Nowodworskiej lub z mostu Unii Europejskiej w kierunku drogi S7. Wjazd do naszej Galerii znajduje się po lewej stronie tuż przed salonem Renault. Kieruj się zgodnie ze strzałkami z napisem Kuchnie Extom. Jesteś na miejscu! ZAPRASZAMY EXTOM Galeria Mebli Kazimierzowo 6E (obok salonu Renault) 82-300 Elbląg godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10-18, sobota 10-14 tel: 55 555 01 04 e-mail: galeria@extomgaleria.pl --- artykuł sponsorowany ---

