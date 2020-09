Zostań ratownikiem

W sobotę, (12 września) o godz. 13 na krytej pływalni MOSiR w Elblągu, (ul. Robotnicza 68) odbędzie się egzamin wstępny kwalifikujący do szkolenia na ratownika wodnego. W tym dniu wystarczy przybyć na basen, wykupić wejście i zgłosić się do instruktora na egzamin.

Aby zostać ratownikiem wodnym, należy ukończyć specjalistyczny kurs trwający minimum 63 godzin wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym/Dz. U. 2012 r. poz. 747 oraz kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Jest też jeszcze inny warunek - trzeba mieć przynajmniej 18 lat. Do tego wymagane jest posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych z wodą lub ratownictwem (np. patent żeglarski, motorowodny, kurs instruktora pływania,płetwonurka itp.).



Sprawdzian wstępny obejmuje:

- przepłynięcie stylem dowolnym, po skoku startowym 50 m w czasie nie dłuższym niż 55s

- przepłynięcie dystansu minimum 15 m pod lustrem wody

- przepłynięcie poprawnie stylem klasycznym na piersiach i na plecach 50 m.

- przepłynięcie stylem dowolnym 200 m w czasie poniżej 4 minut



Czas trwania: Szkolenie obejmuje min. 63 jednostki dydaktyczne (20 godz. teoria, 43 praktyka) realizowane na pływalni oraz na wodzie otwartej. Czas trwania całego szkolenia uzależniony jest od specyfiki grupy, terminu oraz miejsca szkolenia. Szczegółowy harmonogram podawany będzie na spotkaniach organizacyjnych.



Koszt kursu: Całkowity koszt kursu na ratownika wodnego wynosi - 1.100zl (w tym ubezpieczenie uczestników szkolenia, wejścia na basen, opłata instruktorska, opłata egzaminacyjna, dokumenty – legitymacja ratownicza i zaświadczenie MSW z tytułem ratownik wodny, składka roczna WOPR).



Miejsce: Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbędą się na Krytej Pływalni MOSiR w Elblągu oraz w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu .

Podczas zajęć stawiamy przede wszystkim na różnorodność technik nauczania. Chcemy, by nasi kursanci byli w jak największym stopniu przygotowani do pracy ratownika wodnego.



Pamiętajmy, że praca ratownika wodnego jest odpowiedzialna, ale daje bardzo dużo satysfakcji, a doświadczenie zdobyte w ratownictwie będzie procentować w przyszłości.



Zapisy: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Robotnicza 68 Elbląg, email: elwopr@tlen.pl www.elblaskiewopr.pl

---artykuł promocyjny---