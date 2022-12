 Zrealizuj swoje noworoczne postanowienia z Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu

Przełom starego roku i początek nowego to czas, kiedy wielu z nas czyni sobie rozmaite postanowienia. Jedni chcą zgubić zbędne kilogramy, inni obiecują sobie w końcu zdrowo się odżywiać, a niektórzy postanawiają poświęcić więcej czasu dla najbliższych. Trudne do realizacji? Wszystkie postanowienia możesz spełnić razem z cateringiem dietetycznym na dowóz Mniam Mniam Fit w Elblągu oraz bezpłatną, profesjonalną opieką dietetyczną. Zobacz więcej zdjęć.

Catering dietetyczny, pudełkowy na dowóz Mniam Mniam Fit w Elblągu pomoże zrealizować Twoje wszystkie noworoczne postanowienia! Dajemy Wam nie tylko smaczne i rewelacyjnie skuteczne diety pudełkowe, ale również profesjonalną, bezpłatną opieką dietetyczną przez cały okres trwania współpracy.

Przełom odchodzącego i nowego roku skłania nas nie tylko do refleksji nad przemijającymi 12-miesiącami naszego życia i często determinuje do poczynienia noworocznych postanowień. To słynne „w tym roku to już na pewno…” pamięta wielu z nas. Najczęściej chcemy zgubić zbędne kilogramy, zacząć zdrowo się odżywiać, zadbać o własne zdrowie, znaleźć więcej czasu dla swoich bliskich.

Niestety wielu osobom te postanowienia noworoczne najwyraźniej nie wychodzą i często pozostają w sferze marzeń. Ciągle jemy niezdrowo, ponieważ nie chce nam się lub nie wiemy jak dobrze się odżywiać. Nie gubimy zbędnych kilogramów, bo nie mamy ochoty na przygotowywanie kolejnych, rygorystycznych diet i nie mamy siły na aktywność fizyczną.

No i najważniejsze – jak już wrócimy z pracy i przygotujemy obiad dla całej rodziny, posprzątamy po posiłku to mamy już tylko ochotę położyć się i odpocząć, a przecież przed nami zaraz przygotowania do kolacji! Brakuje nam zawsze czasu na zabawę z dzieckiem, rozmowę z ukochaną osobą czy po prostu na spokojny odpoczynek po aktywności zawodowej.

A gdyby tak znaleźć sposób na szybkie i łatwe odchudzanie, codzienne zdrowe, smaczne odżywianie oraz wygospodarowanie więcej wolnego czasu dla bliskich? Nie da się? Ależ mamy na to świetny sposób.

Rozwiązaniem tych wszystkich problemów będzie catering na dowóz firmy Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu.

Jesz i gubisz zbędne kilogramy z Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu

Nie jest prawdą, że aby chudnąć musimy jeść mało, głodzić się i spożywać tylko listki sałaty przez cały dzień. To mit! Przekonała się o tym Wioleta Stępczyńska, dyrektor Żłobka i Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu i właścicielka marki Mniam Mniam Fit.

- Jako matka trójki dzieci oraz osoba zajmująca się prowadzeniem firmy doskonale wiem, jak ciężko jest wygospodarować czas dla siebie, aby zadbać o swoją sylwetkę i zdrowie – mówi Wioleta Stępczyńska. – Przez wiele lat sądziłam, że aby utrzymać odpowiednią figurę muszę katować się na siłowni oraz żyć na przysłowiowym liściu sałaty. Bardzo długo trzymałam mocny reżim żywieniowy, mylnie sądząc, że im mniej zjem, tym bardziej schudnę.

Jak dodaje, chudła, ale gdy tylko „poluzowała reżim” żywieniowy chcąc zjeść coś smacznego, wracała do dawnej wagi. Mimo wysiłku fizycznego i prowadzenia reżimu żywieniowego. Coś tu nie do końca „grało”, jak powinno…

- Na szczęście spotkałam na swojej drodze odpowiednie osoby, które mnie z tego błędu wyprowadziły. Kluczem do sukcesu, zdrowia i wspaniałej sylwetki jest nie tylko odpowiednia dawka wysiłku fizycznego, ale przede wszystkim dobrze opracowana dieta, która zapewnia częste i smaczne posiłki oraz to, że nie trzeba stale się głodzić – dodaje Wioleta Stępczyńska.

Nie powinniśmy chodzić głodni. Nie pomoże nam drastyczne obcinanie kalorii. Jeśli dostarczymy zbyt mało pożywienia, nasz organizm w końcu upomni się o nie i wtedy rzucimy się na wszystko, co mamy pod ręką.

Dlatego najlepszą opcją będzie skorzystanie z gotowych diet cateringu pudełkowego Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny na dowóz w Elblągu.

Marka Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny, Pudełkowy na dowóz do klienta realizuje kompleksową współpracę ze swoimi klientami. Oznacza to, że wszystkie diety Mniam Mniam Fit są dobrane, niejako „szyte na miarę” wymagań, oczekiwań osoby zamawiającej. Dzięki konsultacjom dietetycznym specjaliści Mniam Mniam rozpoznają potrzeby klientów w zakresie odżywiania i dobierają najbardziej odpowiednią dietę, aby klient uzyskał jak największą korzyść ze spożywania dań dietetycznych.

W swojej ofercie Mniam Mniam Fit posiada szeroką bazę diet pudełkowych, z których każdy może wybrać odpowiednią dla siebie lub zwrócić się do dietetyka Mniam Mniam Fit o dobór diety indywidualnej.

Diety, jakie znajdują się w ofercie marki to: dieta standardowa, dieta dla aktywnych, dieta bez glutenu, dieta bez laktozy, dieta wegetariańska i dieta wegetariańska z rybami, dieta ketogeniczna, dieta z niskim indeksem glikemicznym.

Mniam Mniam Fit tym właśnie różni się do innych firm cateringowych w Polsce, że zapewnia kompleksową opiekę dietetyczną nad klientem i Jego zdrowiem. Nasza współpraca nie kończy się tylko na codziennym dostarczaniu dań dla odbiorców.

Co to oznacza? To, że dietetycy Mniam Mniam Fit w Elblągu posiadają do swojej dyspozycji doskonale wyposażone gabinety, w których znajdują się specjalistyczne urządzenia do pomiaru składu ciała. Dzięki temu dietetyczki Mniam Mniam Fit są w stanie kompleksowo zdiagnozować potrzeby klienta i pod te potrzeby dopasować najbardziej idealną dietę.

Musimy bowiem zdawać sobie sprawę, że w procesie redukcji zbędnych kilogramów, a więc również w procesie powrotu do zdrowia, aż 80 procent powodzenia to odpowiednia dieta, czyli zmiana nawyków żywieniowych.

Reszta to aktywność fizyczna.

Warto również dodać, że dla klientów Mniam Mniam Fit, którzy kupują diety tej marki, konsultacje dietetyczne, przez cały czas trwania współpracy, są bezpłatne.

- Zapraszamy na konsultacje dietetyczne do siedziby naszej firmy przy ul. Dąbrowskiego 33 w Elblągu Mniam Mniam Catering Dietetyczny Elbląg. Proponujemy darmową i profesjonalną opiekę dietetyczną dla wszystkich naszych Klientów. Jeżeli korzystasz z naszej diety i chcesz monitorować zmiany w Twoim ciele, to zadzwoń i umów się na konsultację – informuje Wioleta Stępczyńska, właściciel firmy Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny, Pudełkowy na dowóz w Elblągu.

Jeżeli jeszcze zastanawiasz się nad wyborem diety, to nie ma lepszego momentu niż teraz. Za darmo w pakiecie z dietą otrzymujesz porady i opiekę profesjonalnych dietetyczek, dostępnych pod telefonem i w siedzibie firmy oraz służących odpowiedzią na wszystkie nurtujące pytania.

W Mniam Mniam Fit nie dzwonisz na infolinię i nie czekasz na połączenie z konsultantem. W Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny, Pudełkowy na dowóz w Elblągu rozmawiasz przez telefon lub osobiście z dietetykami, którzy na bieżąco mogą konsultować Twoje cele oraz ewentualnie korygować dietę i oceniać jej efekty.

W celu umówienia konsultacji zadzwoń: 517-347-015 lub 516-434-701

Mniam Mniam Fit – catering dietetyczny smaczny jak dania w restauracji

Chociaż zbilansowane diety, pod potrzeby i cele klientów układają dietetycy firmy, to już samo wykonanie potraw spoczywa w rękach doskonałych kucharzy, którzy mają za sobą pracę w najbardziej renomowanych restauracjach w Warszawie i Trójmieście. Pracują w profesjonalnie wyposażonej, dużej (700 m2) kuchni, dzięki czemu mogą sprostać każdemu zamówieniu i praktycznie w każdej ilości.

Wszystkie potrawy wchodzące w skład diet Mniam Mniam są gotowane jeszcze tej samej nocy, w której następuje pakowanie i dostawa. Tu żadne pudełka nie leżą wiele godzin w magazynie oczekując na wyjazd kuriera.

Posiłki muszą być bowiem nie tylko smaczne, ale również świeże. Nasze gotowe potrawy trafiają zaraz po przygotowaniu przez kucharzy do pakowania, a następnie samochodami z funkcją chłodni jadą od razu do klientów.

Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu kontroluje cały proces przygotowywania pudełkowego cateringu dietetycznego. Ponieważ firma posiada własną, profesjonalną, doskonale wyposażoną i spełniającą wszystkie wyśrubowane normy kuchnię, więc ma pełną kontrolę nad przygotowywaniem posiłków. Od ustalenia menu, zakupu świeżych i zdrowych produktów spożywczych, przygotowania posiłków, po ich pakowanie i dostarczenie do klienta. Takie możliwości zapewnia posiadanie własnej, doskonale zorganizowanej kuchni.

Dlaczego warto wybrać ofertę Mniam Mniam Pudełkowy Catering Dietetyczny w Elblągu?

Jeżeli chcesz zamówić dietetyczny catering pudełkowy Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu możesz skorzystać z naszego wygodnego formularza zamówień na stronie internetowej:

Jeżeli chcesz skontaktować się z naszym dietetykiem zadzwoń na numer telefonu: 517 347 015 lub wyślij pytania na adres e-mai: dietetyk.mniammniam@gmail.com

Nasze diety dowozimy nie tylko na terenie Elbląga, ale również do Gdańska, Gdyni, Sopotu, Pasłęka, Braniewa, Malborka, Fromborka, Nowego Dworu Gdańskiego i okolic.

Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny, Pudełkowy na dowóz

ul. Dąbrowskiego 33

82-300 Elbląg

Manager/obsługa klienta, tel: 516 434 701, e-mail: info@mniammniam.elblag.pl

Biuro obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Więcej informacji: https://mniammniam.elblag.pl/

