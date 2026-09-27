﻿Uwaga Pergole!

Ile razy kupiliśmy coś, z czego później właściwie nie korzystaliśmy? W przypadku zadaszeń tarasów łatwo wybrać rozwiązanie, które dobrze wygląda na zdjęciu, ale niekoniecznie odpowiada na rzeczywiste potrzeby. Zobacz nasze realizacje.

Dlatego u nas wszystko zaczyna się od rozmowy i dokładnego pomiaru. Najpierw słuchamy klienta – pytamy, jak chce korzystać z tarasu, czego potrzebuje i co jest dla niego naprawdę ważne. Następnie nasz technik, ekspert w dziedzinie zadaszeń, dokładnie analizuje miejsce, jego wymiary, usytuowanie i możliwości montażowe.

Dopiero na tej podstawie dobieramy konstrukcję oraz potrzebne rozwiązania: szkło, poliwęglan, ruchome lamele czy oświetlenie LED.

- Nie chcemy sprzedawać klientowi tego, co mamy w ofercie. Chcemy zaproponować mu to, czego rzeczywiście potrzebuje. Dlatego najpierw słuchamy, później mierzymy, a dopiero na końcu projektujemy. Jeżeli klient nie potrzebuje konkretnego rozwiązania, po prostu mu go nie proponujemy. - mówi Mateusz Jankowski, kierownik oddziału.

W tym roku zostały nam dwa wolne terminy !

Zapraszamy do zapisów na sezon 2027 !

Plast-Met Elbląg systemem ogrodzeniowe i zadaszenia

ul. Malborska 93A

82-300 Elbląg

tel.: 451 172 891

m.jankowski@plast-met.pl

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