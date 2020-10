Zwycięzca Loterii Lokata SGB odbiera samochód w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym

W dniu 1 października 2020 roku w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym nastąpiło wręczenie głównej nagrody ubiegłorocznej jesiennej edycji loterii Lokata SGB – samochodu Volkswagen T-Cross Style. W wyniku losowania szczęśliwym laureatem została mieszkanka Braniewa – Pani Janina. Zobacz zdjęcia.

Uroczyste przekazanie kluczyków Laureatce z rąk przedstawiciela Zarządu Pana Wiesława Grzanka miało miejsce w oddziale Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Braniewie. To niezwykłe spotkanie odbyło się w obecności Dyrektora Oddziału w Braniewie Pana Marcina Pliszki, pracowników Banku oraz rodziny Zwyciężczyni. Z informacji uzyskanych od Pani Janiny dowiedzieliśmy się, że nie jest to pierwsza wygrana w jej życiu, ale żadna nie była tak wartościowa. Szczęśliwa Zwyciężczyni posiada prawo jazdy, zatem wygrana zapewne poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Dotychczas Pani Janina jeździła Fiatem 126P. Można powiedzieć, że auto jest w pewnym sensie nagrodą wieloletniej i stałej "współpracy" z bankiem. Samochód to niespodzianka w ofercie Lokaty SGB, czyli produkt oszczędnościowy oferowany w całej Polsce przez Banki Spółdzielcze, gdzie oprócz odsetek za lokatę istniała możliwość wygrania nagród rzeczowych. Główną nagrodą było piękne auto marki Volkswagen T-Cross Style. Aby wziąć udział w loterii wystarczyło jedynie założyć lokatę w kwocie minimum 500 złotych.

Korzystanie z usług naszego banku przynosi wiele korzyści o czym przekonały się Pani Janina oraz Pani Łucja wygrywając w 2016 roku samochód marki Ford Focus. Pani Janinie serdecznie gratulujemy i życzymy zadowolenia z jazdy nowym autem.

Warto być klientem Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego – dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Więcej informacji na stronie: www.bspaslek.pl

---artykuł promocyjny---