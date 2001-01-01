80 lat Jagiellończyka

Czasem wpadł niedostateczny, czasem bardzo dobry. Czasem zadania domowe spisywało się szybko na przerwie, przy tablicy wytężało się słuch, w nadziei, że koleżanka lub kolega podpowie prawidłową odpowiedź na podstępne pytanie nauczyciela. Dziś (3 października) II Liceum Ogólnokształcące świętowało 80 lat. Zobacz zdjęcia z jubileuszu.

2 października 1945 r. miała miejsce pierwsza rada pedagogiczna w II Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu. Pierwszym dyrektorem został Bronisław Markiewicz. A potem... poszło już z górki.

Dziś (3 października), 80 lat i 1 dzień po pierwszej radzie pedagogicznej dziedziniec „Jagiellończyka” rozbrzmiewał gwarem. Często po latach niewidzenia się przy szkole rozpoznawali się ci, którzy dawali ściągnąć zadania domowe, wzajemnie sobie podpowiadali przy odpowiedzi. Na jubileusz szkoły przyszli i przyjechali absolwenci i nauczyciele z różnych okresów w życiu szkoły.

- Do szkoły trafiłam w połowie lat 80. tych. Pierwsze wspomnienie? Przyszła Iza Babraj [ówczesna dyrektor szkoły] i powiedziała: >>Rób, co chcesz, tylko żeby było dobrze<<. Różnie było, bo dzieci też były różne: czasem łatwiej, a czasem trudniej przyswajały wiedzę – mówiła Maria Kubacka, nauczycielka historii w II LO. - Szczególnie dumna jestem z sukcesów naszych uczniów. Z przeciętnej szkoły udało nam się zrobić jedną z lepszych w Polsce i województwie.

- Te 21 lat w II liceum wspominam najlepiej w mojej pedagogicznej karierze. Wspaniała szkoła, uczniowie i nauczyciele, administracja... Słowem wszyscy - dodała Krystyna Sandecka, nauczycielka języka polskiego. - Pracowałam dla kilkudziesięciu minut w roku, kiedy wypuszczaliśmy ze szkoły absolwentów, kiedy dziękowali za piękne lekcje.

Dłuższe wspomnienia absolwentów II Liceum Ogólnokształcącym można przeczytać na łamach naszej gazety. Kilkuminutową owacją na stojąco absolwenci szkoły nagrodzili wielo9letnią dyrektorkę szkoły Izabelę Babraj podczas szkolnej uroczystości.

Po części oficjalnej przyszedł czas na luźniejsze i mniej oficjalne rozmowy w klasach. A całość uroczystości dopełni Bal Absolwenta.