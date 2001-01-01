80-lecie II LO. Szkoła, która otworzyła okno na świat

W październiku II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu będzie obchodzić jubileusz 80-lecia. Z tej okazji na portElu, który sprawuje patronat nad uroczystościami, prezentujemy znanych absolwentów tej szkoły, zapraszając jednocześnie do wzięcia udziału w jubileuszu.

Jednym z absolwentów II LO jest Zbigniew Kuśmierz, prezes Aeroklubu Elbląskiego, a także założyciel i właściciel firmy Euro-Projekt, działającej na elbląskim rynku nieprzerwanie od 2005 roku.

W 1982 roku zdawał maturę wraz z innymi: koleżankami i kolegami z klasy matematyczno-fizycznej- wychowankami Pana Profesora T. Goldera. Choć szkołę skończyli ponad 40 lat temu, do dziś utrzymuje kontakt ze szkołą i kolegami oraz koleżankami z klasy. Dzielą się okruchami wspomnień, żeby zatrzymać pamięć o szkole i ludziach. Zobacz zdjęcia.

W czasie roku szkolnego pan Zbigniew odwiedził obecnych uczniów II LO, by przybliżyć jednej z klas swoje zawodowe losy i opowiedzieć o swojej przygodzie z lotnictwem.

Wspomnień czar... (archiwum zdjęciowe Zbigniewa Kuśmierza)

Uczniowie usłyszeli o tym, jak udało mu się zrealizować marzenia o lataniu, o tym, że II LO stanowiło bardzo doby fundament do podjęcia studiów na kierunkach z rozszerzoną matematyką czy fizyką.

Pan Zbigniew zachęcił młodzież do realizacji swoich pasji i ciężkiej wytrwałej pracy, a także przygotował niespodziankę dla uczniów - voucher na przelot szybowcem. Zaprosił również młodzież do odwiedzenia Aeroklubu Elbląskiego.

Obchody 3 października

II LO nawiązuje do tradycji gimnazjum, które elbląska Rada Miejska powołała już w 1532 roku. W 1882 r. Gimnazjum Elbląskie (Gymnasium Elbingese) przeniesiono do nowego gmachu przy dzisiejszej ul. Królewieckiej 42, gdzie funkcjonowało do zakończenia II wojny światowej. Po wojnie, 2 października 1945 r. powstało tu II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka. Nazwę: "II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka" zatwierdziło Ministerstwo Oświaty 17 grudnia 1958 r. Każdego roku w II LO uczy się ok. 800 uczniów.

Jubileusz 80-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego szkoła będzie świętować 3 października 2025 roku. Z tej okazji odbędzie się uroczysta gala, spotkanie absolwentów i bal. Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem formularza internetowego, znajdującego się na stronie szkoły: https://form.jotform.com/251543061837355. W sprawie szczegółów można się kontaktować z Katarzyną Zarzeczną pod nr tel. 602-622-356