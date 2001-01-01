ANS zainaugurowała nowy rok

505 studentów I roku rozpocznie jutro (1 października) studia na Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Kolejny rok przyniósł kolejne zmiany na uczelni, m.in. naukę rozpoczęli studenci I roku pielęgniarstwa.

- To będzie dobry rok. Jesteśmy pełni optymizmu, wszystkie nasze plany na razie idą tak jakbyśmy chcieli – mówił prof. ANS, dr inż Jarosław Nie dojadło, rektor Akademii Nauk Stosowanych.

Dziś (30 września) zainaugurowano kolejny rok akademicki. W murach uczelni kształci się około 1500 studentów, z czego na pierwszym roku... 505. W tym roku na uczelni uruchomiono nowy kierunek pięlęgnairstwo. Tym samym swoją działalność zainaugurował piąty już instytut w strukturach uczelni: Nauk o Zdrowiu.

W planach na przyszły rok jest uruchomienie kolejnych trzech kierunków. Jeszcze w tym roku ruszy budowa boiska sportowego przy akademiku przy ul. Wspólnej. Do końca roku powinno być oddane do użytku.

A studenci... Trochę ekscytacji, bo to w końcu I rok, nowe doświadczenia, nowi znajomi, nowy etap w życiu.