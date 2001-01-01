Chirurdzy z całego świata przyjadą do Elbląga

Od 11 do 13 września w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych odbędzie się Europejski Kongres Chirurgii Przewodu Pokarmowego. Do Elbląga przyjadą specjaliści z całego świata.

- Pierwszy dzień będzie poświęcony ćwiczeniom praktycznym, w kolejnych dwóch odbędą się sesje naukowe, wykłady, dyskusje oraz bezpośrednie rozmowy z doświadczonymi chirurgami – mówi dr Jarosław Skokowski, koordynator ds. kształcenia medycznego na Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej AMiSNS, zapowiadając konferencję naukową, która odbędzie się w Elblągu od 11 do 13 września.

Kongres jest przeznaczony dla chirurgów nieinwazyjnych specjalizujących się w chirurgii przewodu pokarmowego.. Wystąpią specjaliści zarówno z Polski jak i z innych krajów. m.in. Maciej Świerblewski, Ahmet Serdar Karaca, Fausto Rosa, Rajneesh Singh, Ahmet Coker, Vincenzo Bottino. Warto zwrócić uwagę na dość duży zakres poświęcony chirurgii robotycznej.

- Chcielibyśmy pokazać, jak wykorzystać nowe technologie w medycynie. Choroby towarzyszą nam od lat, zmieniają się technologie w leczeniu – kontynuował dr Jarosław Skokowski. - I właśnie nowe technologie chcielibyśmy przedstawić.

- Ten kongres będzie też okazją do pobudzenia naukowego dydaktyków pracujących w elbląskiej uczelni oraz lekarzy z poszczególnych szpitali – dodał dr Marek Pietruszka, członek zespołu ds. jakości w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

- To jest dziedzina medycyny, która bardzo „pędzi” do przodu. Celem jest zmniejszenie ryzyka pacjenta – dodała dr hab. Beata Januszko-Giergielewicz, prof. AMiSNS, specjalistka chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej.

Organizacja kongresu wynika z potrzeb środowiska lekarskiego w Polsce. Do udziału można się zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej. Tu też znajdziecie więcej szczegółów na temat kongresu.