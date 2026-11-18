Czy jest moda na Elbląg

Elbląg ma 780 lat historii, ale jaką ma przed sobą przyszłość? Podczas czwartkowej (19 listopada) konferencji w Bibliotece Elbląskiej rozmawiano nie tylko o przeszłości miasta, ale także o jego współczesnym wizerunku, pozycji w Polsce i perspektywach dla młodych mieszkańców.

„Elbląg na przestrzeni wieków:od lokacji do współczesności” to tytuł konferencji, która odbyła się w czwartek w Bibliotece Elbląskiej. Wydarzenie wpisuje się w obchody 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich. Jak historia Elbląga kształtowała jego tożsamość i jaki ma wpływ na współczesne oblicze miasta? O tym między innymi rozmawiali uczestnicy spotkania.

W pierwszej części wydarzenia mogliśmy wysłuchać trzech referatów naukowych: „Elbląg jako emporium handlowe na przełomie XVI i XVII wieku”, dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, prof. UWM, „Żydzi w Elblągu - historia i dziedzictwo (XIX–XXI w.)”, dr hab. Izabela Lewandowska, „Walki o Elbląg w 1945 roku - czas przełomu, czas zniszczenia”, dr hab. Tomasz Gliniecki. Druga część konferencji upłynęła na panelu dyskusyjnym, który prowadził Juliusz Marek, a udział w nim wzięli: dr hab. Izabela Lewandowska, ks. dr Andrzej Kilanowski, dr Grażyna Chrostek-Żugaj, dr hab. Tomasz Gliniecki oraz Krzysztof Ciesielski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

Czy jest moda na Elbląg? – padło pytanie od moderującego dyskusję.

- Do końca nie ma. Dlaczego tak uważam? Jesteśmy bombardowani tak dużą liczbą różnych informacji, że Elbląg pojawia się bardzo rzadko w tej przestrzeni. Może być moda na Elbląg wewnątrz, to zupełnie inna rzecz. Inaczej jesteśmy postrzegani z zewnątrz: nie jesteśmy dzisiaj dużym i silnym ośrodkiem, tylko jesteśmy takim ośrodkiem średnim. Być może nie do końca się z tym wewnętrznie zgadzamy, bo kiedyś byliśmy województwem, byliśmy jednym z kilkudziesięciu największych miast kraju, a teraz administracyjnie jesteśmy jednym z wielu powiatów, co prawda miastem powyżej stu tysięcy, ale jednak postawionym w trzecim szeregu. Przytoczę żart: czasami, w skrajnym przypadku może paść takie hasło: mówicie o tym Elblągu koło Ostródy? – mówił dr Tomasz Gliniecki.

Uczestnicy konferencji, fot. Anna Dembińska

- Niestety, z mojego doświadczenia wynika, że dużo młodych nie jest zainteresowanych tym miastem. Uważam, że jest bardzo ładnym miastem, fajnym do życia. Niestety, nie jawi się ono wielu osobom jako atrakcyjne. Jest to też związane z tym, że Elbląg nie dorównuje atrakcjami, życiem wieczorowym Gdańskowi, czy Warszawie. Dużo młodych ma Elbląg za miasto nudne, uważa, że pozostanie w nim nie daje szans na rozwój - mówił Krzysztof Ciesielski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

Jak podkreśla dr Marzena Kosińska, nauczycielka z I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, ważne aby, młodzi ludzie znali historię własnego miasta.

- Historię każdy z nas tworzy codziennie. Nie tylko swoim życiem zawodowym, ale także osobistym. Wpisujemy się w historię tego miasta. Młodzi podejmują różne inicjatywy, które też kiedyś będą wpisane w historię. To też historia, tylko ona się dzieje tu i teraz – podkreśla dr Marzena Kosińska.

Organizatorami wydarzenia byli: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida.