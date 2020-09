Czytelniczka: Czy powinno się łączyć zajęcia w szkole w czasie pandemii?

- Dowiedziałam się, że w SP nr 25 będzie miało miejsce łączenie lekcji informatyki między klasami – informuje nas nasza Czytelniczka. - W czasie pandemii takie działania wydają się mocno nieuzasadnione, bo w innych kwestiach podjęto próby małej rotacji dzieci, zmianę godzin przerw itd. - komentuje.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda kwestia łączenia zajęć we wspomnianej szkole i zwróciliśmy się z pytaniami w tej sprawie do Urzędu Miejskiego.

- Sytuacja w SP 25 nie dotyczy łączenia klas, lecz podziału na grupy na zajęciach z informatyki – poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Zgodnie z przepisami prawa, grupa na zajęciach informatycznych może liczyć do 24 osób. W pracowni komputerowej w SP nr 25 mieści się 20 komputerów. Klasa, o której mowa, liczy 23 osoby. Zatem 20 uczniów może skorzystać z komputerów w jednym czasie. Pozostali uczniowie dołączeni zostali do innej grupy. Jest to grupa międzyoddziałowa, utworzona zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa. Grupa ta liczy 10 osób – tłumaczy rzecznik.

Przyjęte rozwiązanie wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. W dokumencie czytamy: „W klasach IV–VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy: 1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej”.

Organ prowadzący i szkoła działają więc zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego konkretnego przedmiotu. Podobne rozwiązania dotyczące podziału na grupy dotyczą również m.in. języków obcych.