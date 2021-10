„Dobra wola, chęć działania i serce na dłoni”. Inauguracja w UTWiON

Kolejny rok akademicki rozpoczął Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość odbyła się dziś (4 października) w Bibliotece Elbląskiej. Zobacz zdjęcia.

- Być może nie ma tog, nie ma sobolich futer, ale jest dobra wola, chęć działania i serce na dłoni – mówiła o inauguracji Iwona Orężak, prezes UTWiON. - Rozpoczynamy nowy rok akademicki. Cieszymy się, że po dłuższej przerwie znów możemy spotkać się w bezpośrednich kontaktach z państwem – odniosła się do trudności, jakie przyniosła pandemia koronawirusa. Kolejny rok pracy na tę chwilę będzie w UTWiON przebiegał jak dawniej, w trybie stacjonarnych spotkań. - Życzę radości ze wspólnych spotkań i ze studiowania w tak zwanym trzecim, dojrzałym wymiarze – podkreśliła prezes.

- Bardzo cieszę się, że ta idea się rozwija - mówił o uniwersytecie Witold Wróblewski. - Życzę, byśmy ten rok, który rozpoczynamy, również kończyli w normalnym systemie, nie online – podkreślił. - Uniwersytet III Wieku jest bardzo aktywny i brał udział w wielu przedsięwzięciach wspólnie z miastem, realizując różne spotkania – dodał prezydent Elbląga.

- Realizacji swoich marzeń, pasji – tego życzył słuchaczom Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej. - Spotykać się, rozmawiać, wymieniać poglądy, ale również wspólnie tworzyć, być kreatywnymi, to zadania, które stawiacie sobie na cały rok akademicki – dodał.

- Życzę, aby ten rok (...) był rokiem zdrowia, a przy tym zdrowiu jeszcze ogromnego optymizmu, abyście mogli państwo swoje plany związane z uniwersytetem realizować spotykając się ze sobą, będąc blisko. Taki przecież między innymi jest cel tego uniwersytetu - mówiła Grażyna Kluge, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. - Dużo zdrowia, dużo pomyślności, bo energii i entuzjazmu wiem, że państwu nie zabraknie - dodała.

Jeśli mowa o rozpoczęciu roku akademickiego, to nie mogło zabraknąć śpiewu "Gaudeamus igitur". Część oficjalną zamknął występ taneczny formacji Fantastic, która działa w ramach uniwersytetu, a także wykład inauguracyjny, który poprowadziła Barbara Bukowska. Ten ostatni dotyczył gotowania, a konkretnie przygotowania zup. Prowadząca wyjaśniała m. in., w jaki sposób wartość odżywcza, smak i aromat zup uzależnione są od rodzaju składników czy odpowiedniego sposobu przygotowania.

- Jesień to sezon, który obfituje w te warzywa, w te składniki, które mają najwyższą wartość odżywczą – mówiła prelegentka. - Warzywa po zbiorze mają największą wartość witaminową i odżywczą – podkreślała.

W ramach Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych działa formacja kabaretowa Ale Babki, która obchodzi właśnie 10-lecie swojego istnienia. Stąd nieoficjalna część inauguracji poświęcona została przede wszystkim temu jubileuszowi. Były wspomnienia z działalności kabaretu i trochę śpiewu.

- Wszystkie zajęcia są prowadzone przez profesjonalną kadrę nauczycieli, lekarzy, terapeutów i instruktorów. Dzięki otwartemu charakterowi Uniwersytet III Wieku pozwala uczestniczyć w programach edukacyjnych wszystkim grupom wiekowym – czytamy o uniwersytecie na jego stronie. - Głównym celem UIIIW jest włączenie osób starszych i niepełnosprawnych do kształcenia ustawicznego, aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej słuchaczy, jak również opracowanie metod edukacji i wdrażania profilaktyki gerontologicznej. Wszystko to ma prowadzić do poprawy jakości życia seniorów. Przez swoje formy działań Uniwersytet III Wieku przełamuje izolacje społeczną, buduje możliwość edukacji obywatelskiej, zdrowotnej i kulturalnej osób starszych Słuchaczami UIIIW są osoby starsze, bezrobotne i niepełnosprawne w wieku 40 - 80 lat.