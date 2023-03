Dużo czytać, dużo pisać, słuchać innych. Oto laureaci konkursu dziennikarskiego

Wśród młodych ludzi w Elblągu nie brakuje takich z zacięciem pisarskim. Uczniom trzecich, czwartych i piątych klas szkół średnich Akademia Nauk Stosowanych zaproponowała warsztaty i konkurs dziennikarski, który dzisiaj (15 marca) miał swoje rozstrzygnięcie. Zobacz zdjęcia.

Jak podkreślała podczas dzisiejszego spotkania Teresa Kubryń, dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego ANS w Elblągu, konkurs jest bezpośrednio związany z kierunkiem kształcenia realizowanymi przez akademię, czyli filologią polską ze specjalizacją dziennikarstwo i nowe media.

- Bardzo chętnie przyjmiemy państwa jako maturzystów, jako świeżo upieczonych absolwentów, w nasze progi, a mamy dość bogatą ofertę w instytucie, dlatego serdecznie zapraszamy – zwróciła się do uczniów szkół średnich dyrektor.

- Sztuka czy komunikacja pisana jest wyjątkową umiejętnością gatunku ludzkiego - podkreślała podczas spotkania prorektor Irena Sorokosz. - Od setek lat pismo pozwalało przekazywać informacje, organizować się, czerpać z pisanej, zapisanej historii, kultury czy wiedzy. Już 7-letnie dziecko potrafi zapisać literki i poskładać je w wyrazy, ale żeby napisać książkę, artykuł, recenzję czy reportaż, trzeba zdecydowanie więcej. Posługiwanie się słowem to tak naprawdę sztuka układania słów, która graniczy też z empatią, cierpliwością, wrażliwością, kreatywnością... - wymieniała. - Jak to osiągnąć? Jak do tego dojść? Wydaje się, że najprostszą i najbardziej sensowną odpowiedzią jest: dużo czytać i dużo pisać. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś, że aby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych – przekonywała profesor ANS. - Oprócz czytania i pisania warto też skorzystać z wiedzy tych, którzy mają duże doświadczenie w tym zakresie – odwołała się do zorganizowanych w akademii warsztatów i konkursowych przygotowań.

Uczniowie szkół średnich mieli dziś możliwość bliższego poznania Instytutu-Pedagogiczno-Językowego. Wręczenie nagród w konkursie poprzedził wykład dr. hab. Zenona Licy, profesora UG i ANS, nazwany "Rozmowami o języku".

- Język ma tyle różnych odmian, tyle różnych wartości, o których można mówić, że ja nie sprostam temu wszystkiemu - podkreślił wykładowca. Stąd pewien wybór tematów. Zenon Lica poświęcił część wystąpienia zjawiskom językowym związanym z komunikacją młodzieży, choćby z chętnie używanymi przez młodych ludzi skrótami: "kc", "wgl", "nvm", "ocb" i tak dalej. Był też dość rozbudowany wątek "gastronomiczny". Skąd się wzięły nazwy potraw i produktów, jak choćby naleśniki, twaróg, pierogi (i dlaczego mamy m.in. pierogi ruskie)? Na koniec poruszono też temat różnic między językami polskim i ukraińskim oraz pułapek związanych ze znaczeniem podobnych słów w obu językach, różnicach w akcentowaniu etc.

Fot. Victoria Jabłońska

Przejdźmy do konkursu. Uczestnikom przyznano trzy miejsca na podium, jedna praca otrzymała wyróżnienie.

- Ocenialiśmy oryginalność pomysłu, warsztat językowy, to, czy są tam błędy, w tym interpunkcyjne... Nie było ich dużo, warto więc podkreślić, że te teksty były naprawdę dopracowane. Mieliśmy ciężki wybór - mówił o kilkunastu pracach zgłoszonych na konkurs Rafał Gruchalski, redaktor naczelny Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl i jeden z członków jury.

- Wykuwanie słów to trudne, ciężkie i piękne rzemiosło - mówiła kolejna jurorka konkursu, dr Katarzyna Jarosińska-Buriak z ANS. - Musieliśmy wybrać spośród tylu interesujących prac, spośród tego bogactwa waszej wrażliwości, emocjonalności – zwróciła się do uczestników. Dodajmy, że jury przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Szyłak, wykładowca UG i ANS.

Czas na wyniki. Trzecie miejsce zajęła Jagoda Gulińska z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych (recenzja "Świat idealny pułapką dla człowieka"), drugie, Bartłomiej Bil z Zespołu Szkół Mechanicznych (recenzja filmu "Sonic 2. Szybki jak błyskawica"). Triumfowała Karina Nadolska z Zespołu Szkół Gospodarczych z wywiadem wspomnieniowym "Z Harbina do Elbląga". Wyróżniono też pracę Szymona Cyrklewicza z LO przy Zespole Szkół Pijarskich (recenzja książki "Kroniki Jakuba Wędrowycza").

- Mam ciekawą historię rodziny i przeprowadzałam wywiad o mojej rodzinie z babcią – mówiła po ogłoszeniu wyników Karina Nadolska. Rodzina autorki zwycięskiego tekstu to repatrianci z chińskiego Harbina. - Przygotowałam sobie pytania, spotkałam się z babcią i zaczęłam nagrywać. Dopytywałam o różne rzeczy, zapisywałam, a potem to wszystko ułożyłam - dodała. Dlaczego wzięła udział w konkursie? - Chciałam się spróbować, z ciekawości – wyjaśniła.

Nagrodą w konkursie były karty podarunkowe do CH Ogrody i do Empiku o łącznej wartości 1500 zł (pierwsze miejsce 700 zł, drugie – 450 zł, trzecie – 350 zł).

Patronem medialnym wydarzenia była Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl. Dodajmy, ze wyróżnione prace w najbliższym czssie zostaną opublikowane na naszej stronie..