Dwa dostępniejsze przedszkola

Dwa elbląskie przedszkola, "piętnastka" i "dziewiętnastka", zwiększają dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To efekt dofinansowań programu z "Dostępna przestrzeń publiczna" PFRON-u.

W przypadku Przedszkola nr 15 przy Starowiejskiej zakres zamówienia obejmuje wymianę głównych drzwi wejściowych oraz drzwi wejściowych zaplecza przy kuchni jako ewakuacyjnych, dostosowanie wejścia głównego do budynku, wykonanie podjazdów, dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku.

Przedszkole nr 19 przy Ślusarskiej czeka wymiana drzwi wejściowych, dostosowanie łazienek dla dzieci z niepełnosprawnościami na dwóch poziomach, wymiana podłogi na posadzki antypoślizgowe w korytarzach głównych na dwóch kondygnacjach, przebudowa tarasów, przebudowa wejścia głównego do budynku z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (podjazd i schody), dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i ogrodu oraz dostosowanie bramki wejściowej z odpowiednimi zabezpieczeniami.

W obu postępowaniach kryteriami branymi pod uwagę jest cena (60 proc.) i okres gwarancji (40 proc.). Termin składania ofert upływa w przypadku "piętnastki" 23 sierpnia, a "dziewiętnastki" 19 sierpnia. Z programu "Dostępna przestrzeń publiczna" te dwa przedszkola otrzymały odpowiednio dofinansowania 527 tys. zł i 550 tys. zł.