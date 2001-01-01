Dwa nowe przedmioty i więcej WF-u na powietrzu

Jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli od nowego roku szkolnego? Będzie to nauka dwóch nowych przedmiotów, a także inna podstawa programowa wychowania fizycznego. Między innymi o tym rozmawiano dzisiaj (27 sierpnia) podczas konferencji oświatowej z udziałem kuratora i dyrektorów szkół województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się w Elblągu. Zdjęcia.

Po wakacjach uczniowie rozpoczną naukę dwóch nowych przedmiotów: w podstawówkach będzie to edukacja zdrowotna, w szkołach ponadpodstawowych edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska. Edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie i będzie przedmiotem nieobowiązkowym, natomiast edukacja obywatelska zastąpi historię i teraźniejszość i będzie obowiązkowa.

Jak podkreśla Jolanta Skrzypczyńska, warmińsko-mazurska kurator oświaty, edukacja zdrowotna choć jest nieobowiązkowa, to jej zdaniem bardzo potrzeba.

- Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie w tym temacie. Przedmiot nie jest obowiązkowy, ale zanim się z niego zrezygnuje, warto dowiedzieć się z czego tak naprawdę chce się zrezygnować. Ważne więc są spotkania, na których będzie można dowiedzieć się, czego tak naprawdę ten przedmiot dotyczy. Uważam, że to jest przedmiot ważny i porusza istotne obszary życia człowieka – mówi Jolanta Skrzypczyńska.

Od 1 września będzie też nowa podstawa programowa wychowania fizycznego. Nacisk, jak zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej, położono w niej na rozwój umiejętności ruchowych u dzieci i młodzieży, które wpłyną u nich na podejmowanie różnych form aktywności fizycznej przez całe życie. Wiele aktywności ruchowych uczniów ma odbywać się na świeżym powietrzu.

- Jest to zmiana sposobu realizacji tego przedmiotu, w ten sposób, żeby zaszczepiać w uczniach aktywność fizyczną. Obecnie trochę to kuleje, dzieci biorą zwolnienia wf-u, a chcemy, aby chętnie w nim uczestniczyły – mówi Jolanta Skrzypczyńska.

Z nowym rokiem szkolnym będą też zmiany w prawie.

- Te najbardziej oczekiwane i komentowane to odejście od godziny dyspozycyjności nauczyciela (to dodatkowa, obowiązkowa dla nauczycieli godzina w tygodniu lub co dwa tygodnie, która służy do konsultacji z uczniami, wychowankami lub ich rodzicami, a nie do prowadzenia zajęć. Wprowadzona przez ministra Czarnka-red.) Do tej pory ta godzina była wpisana w obowiązek nauczyciela. Był wyznaczony dzień i godzina, kiedy nauczyciel był dostępny dla uczniów. Ja nie wierzę, że nauczyciele teraz nie będą dostępni. To jest wpisane w sens tego zawodu. Będzie to po prostu bardziej elastyczne. Jeśli uczeń, czy rodzic mają jakiś problem, to wystarczy się umówić. Nie musi być do tego „na sztywno” wyznaczana godzina – podkreśla Jolanta Skrzypczyńska.

Dzisiejsza narada podsumowywała nadzór kuratorski nad placówkami oświatowymi województwa warmińsko-mazurskiego w minionym roku szkolnym.

- Moja rola to przede wszystkim nadzór i wspieranie dyrektorów szkół. Omówimy wszystkie kontrole i wyciągniemy z nich wnioski. Zawsze popełniamy błędy, jesteśmy tylko ludźmi, ale w ten sposób możemy je eliminować – mówi kurator oświaty.

Od nowego roku szkolnego Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu będzie miał nową dyrektor. Stanowisko to obejmie dotychczasowa kierownik Referatu Spraw Oświatowych Agnieszka Antoniuk-Rumak. Jak podkreśla, urzędnicy, nauczyciele i dyrektorzy intensywnie przygotowują się do pierwszego dzwonka w szkołach.

- Jesteśmy właśnie po naradzie organizacyjnej ze wszystkimi dyrektorami elbląskich placówek. Wyznaczyliśmy sobie wspólne kierunki miejskiej polityki oświatowej, która jest oparta na priorytetach Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale też w kontekście naszych lokalnych potrzeb – mówi Agnieszka Antoniuk-Rumak.

Elbląg chce promować szkolnictwo zawodowe.

- Bardzo duży nacisk w tym roku będę kładła na doradztwo zawodowe i wszystko, co jest z nim związane. Szczególnie w szkołach podstawowych, ale również w szkołach ponadpodstawowych. Będziemy także nadal promowali postawy proaktywne, prosportowe – dodaje Agnieszka Antoniuk-Rumak.

Jakie główne problemy podczas narady zgłaszali dyrektorzy elbląskich szkół?

-Są to oczywiście problemy związane z infrastrukturą, z remontami. Z panem prezydentem jesteśmy w toku składania aplikacji do projektów i programów, niektóre są w trakcie realizacji, inne na etapie przetargów. Będziemy remontować i wspierać nasze placówki – zapowiada Agnieszka Antoniuk-Rumak.

Konferencja odbyła się w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.