Nowy rok szkolny z nową dyrektor departamentu

Do 31 sierpnia Małgorzata Sowicka pozostaje dyrektorką Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. Od nowego roku szkolnego na tym stanowisku zastąpi ją dotychczasowa kierownik Referatu Spraw Oświatowych, Agnieszka Antoniuk-Rumak.

27 czerwca, podczas miejskiego zakończenia roku szkolnego, które odbyło się w Zespole Szkół Mechanicznych, Małgorzacie Sowickiej dziękowano za pracę w Departamencie Edukacji UM w Elblągu.

- Przychodzi moment, kiedy trzeba dobrze się zastanowić nad swoim życiem, nad swoją energią - powiedziała m.in. ustępująca dyrektor. – Wiecie, że skończyłam już 60 lat i wiecie, że oświata wymaga ogromnej energii. Jestem przekonana, wiem o tym, że te działania, które będą podejmowane od nowego roku szkolnego to ważne i duże działania i czas na kogoś, kto tę energię wprowadzi, tak jak wtedy, gdy 10 lat przychodziłam do Departamentu Edukacji i kiedy wspólnie z wami, mając energię, prowadziliśmy reformę edukacji, kiedy chroniliśmy szkoły przed pandemią, kiedy organizowane było nauczanie zdalnie, (kiedy pojawili się – red.) uchodźcy, kiedy były egzaminy w czasie strajku – wymieniała. Dziękowała za współpracę m. in. dyrektorom szkół.

W sprawie wyboru nowego dyrektora departamentu skierowaliśmy pytania do zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy na to stanowisko zostanie przeprowadzony konkurs, czy zostanie obsadzone w ramach awansu wewnętrznego. Zapytaliśmy także, czy Małgorzata Sowicka będzie pracować na jakimś innym stanowisku w administracji samorządowej. 12 sierpnia otrzymaliśmy odpowiedzi.

Małgorzata Sowicka podczas zakończenia roku szkolnego 2024/2025, fot. TB - Na wniosek Pani Małgorzaty Sowickiej, Dyrektora Departamentu Edukacji, stosunek pracy z Urzędem Miejskim w Elblągu rozwiąże się z dniem 31 sierpnia 2025 r. Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1135), który brzmi: pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny), Pani Agnieszka Antoniuk-Rumak od dnia 1 września 2025 r. na zasadzie awansu wewnętrznego obejmie stanowisko Dyrektora Departamentu Edukacji. Jeżeli chodzi o dalszą pracę Pani Małgorzaty Sowickiej, nie posiadamy informacji w tym zakresie – odpowiada na nasze pytania zespół prasowy BPM.

Agnieszka Antoniuk-Rumak wcześniej była m.in. nauczycielką podstaw przedsiębiorczości i wicedyrektorką II Liceum Ogólnokształcącego.