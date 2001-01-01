Dyplom Katarzyny Andruszkiewicz z Liceum Sztuk Plastycznych wyróżniony!

Katarzyna Andruszkiewicz, uczennica Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym otrzymała wyróżnienie w XVII Ogólnopolskich Przeglądach Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych „Dyplom 2025” w Lublinie.

Lublin na kilka dni stał się stolicą młodej sztuki, goszcząc XVII Ogólnopolskie Przeglądy Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych „Dyplom 2025” - prestiżowe wydarzenie organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. To właśnie tam, wśród najlepszych prac dyplomowych z makroregionu północno-wschodniego Polski, dostrzeżono talent uczennicy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - Katarzyny Andruszkiewicz, której dyplom z fotografii artystycznej, przygotowany pod kierunkiem Tomasza Misiuka, został wyróżniony przez jury.

Prezentacji prac dokonali wicedyrektor szkoły, Cezary Mazurek, oraz nauczycielka rzeźby, Monika Walas, którzy podkreślali nie tylko wysoki poziom prezentowanych prac, lecz także ogromną dojrzałość twórczą młodych ludzi z Gronowa Górnego.

„To ogromny zaszczyt znaleźć się w gronie najlepszych. Wyróżnienie Kasi to nie tylko nagroda dla niej samej, ale również dowód na to, że nasza szkoła konsekwentnie wychowuje twórców zdolnych do podejmowania ważnych tematów i tworzenia prac na najwyższym poziomie” - zaznaczył wicedyrektor Mazurek.

Dyplom Katarzyny Andruszkiewicz zachwycił niebanalnym podejściem do fotografii, świeżym spojrzeniem i wrażliwością na detale. Wyróżnienie potwierdziło, że młoda twórczyni potrafi za pomocą obrazu wizualnego opowiadać o sprawach ważnych, łącząc warsztat z głębią przekazu.

Wicedyrektor szkoły Cezary Mazurek z dumą podkreślił, że to właśnie takie chwile są świadectwem sensu codziennej pracy - zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

„Każdy dyplom to osobna historia twórczego dojrzewania. Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasi uczniowie potrafią w tak dojrzały sposób opowiadać światu o tym, co dla nich ważne” - dodała nauczycielka Monika Walas.

XVII edycja przeglądu w Lublinie była nie tylko okazją do wyróżnienia najlepszych, ale też do spotkania, wymiany doświadczeń i inspiracji. Dla Katarzyny Andruszkiewicz - to symboliczny moment, otwierający drzwi do dalszej twórczej drogi. Gratulacje należą się zarówno Katarzynie, jak i wszystkim dyplomantom oraz nauczycielom prowadzącym.

Podczas XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych prezentowane były prace dyplomowe w specjalnościach: techniki druku artystycznego, projektowania graficznego i fotografii artystycznej oraz prace z rysunku, malarstwa i rzeźby z lat 2024 i 2025, które powstały pod kierunkiem nauczycieli: Janusza Kozaka, Romy Jaruszewskej, Tomasza Misiuka, Moniki Walas i Alicji Kwiatkowskiej.