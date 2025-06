Elbląska uczelnia w rankingu Perspektyw

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował ranking uczelni wyższych. W kategorii uczelni zawodowych na szóstym miejscu (ex aequo) sklasyfikowano elbląską Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.

„Ranking Uczelni Zawodowych 2025 uwzględnia uczelnie magisterskie (bez uprawnień doktorskich), przyjmujące na pierwszy rok studiów po maturze (prowadzących studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie), które jednocześnie posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz miały minimum dwa roczniki absolwentów. Łącznie studiuje w nich minimum 300 studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), przy czym obligatoryjnym warunkiem wejścia jest prowadzenie przez uczelnię studiów w trybie stacjonarnym” – możemy przeczytać na stronie internetowej miesięcznika.

Przy tworzeniu rankingu wzięto pod uwagę następujące wskaźniki:

- średnie wynagrodzenie (25 proc.) i średnia długość zatrudnienia absolwentów (15 proc.) absolwentów w latach 2019 -22 w odniesieniu do powiatu zamieszkania absolwenta (źródło: system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów)

- liczba kierunków I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na których studiowało minimum 10 osób (15 proc.) oraz relacji liczby nauczycieli do liczby studentów (15 proc.) (źródło: POL-on)

- liczba profesorów i doktorów habilitowanych w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (5 proc.) oraz liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2023 i 2024 w stosunku do liczby nauczycieli akademickich ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego, lub z tytułem profesora (5 proc.) (źródło: POL-on)

- liczba studentów cudzoziemskich w stosunku do ogólnej liczby studentów (5 proc.) oraz liczby krajów z których pochodzi min. 5 studentów (5 proc.) (źródło: POL-on)

- obecność uczelni w Internecie (10 proc.), w tym publikacje naukowe, materiały edukacyjne i aktywność w mediach społecznościowych (źródło: Webometrics)

AMiSNS uzyskała wskaźnik 92,3, co daje jej faktycznie siódme miejsce w rankingu. Miesięcznik Perspektywy zdecydował jednak, że uczelnie o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent będą klasyfikowane ex aequo.

- Zajęcie tak wysokiego, szóstego miejsca w ogólnopolskim Rankingu Uczelni Zawodowych Perspektywy 2025 to dla naszej uczelni istotne osiągnięcie oraz zasługa całej naszej społeczności akademickiej. Dziękujemy studentom, wykładowcom i wszystkim pracownikom za codzienne zaangażowanie i wspólne budowanie prestiżu AMiSNS. To wyróżnienie traktujemy jako motywację do dalszego rozwoju i konsekwentnego utrzymywania najwyższych standardów kształcenia - komentuje AMiNS.