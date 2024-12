Elblążanie na szóstkę

– Czujemy się bardzo wyróżnione. Uczyłyśmy się cały rok, w taki sposób, żebyśmy były z siebie zadowolone i miały też czas dla znajomych, choć czasem jesteśmy przemęczone – mówi Luiza, uczennica II LO w Elblągu podczas dzisiejszego (5 grudnia) wręczenia stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Zobacz zdjęcia.

138 uczniów szkół podstawowych z Elbląga z klas siódmych oraz ósmych, uzyskało w drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024 średnią ocen minimum 5,20. Wśród nich aż 19 mogło pochwalić się średnią 6,0. Dziś (5 grudnia) otrzymali stypendia prezydenta Elbląga.

– Jesteśmy bardzo dumni z syna, choć jest ścisłowcem i takie przedmioty jak chemia i biologia idą mu zdecydowanie lepiej, to świetnie radzi sobie ze wszystkimi – przyznają rodzice Błażeja, który został wyróżniony po raz trzeci.

– Czuję dumę, że córka osiągnęła taki sukces, wspieramy ją, żeby dalej trwała w swoim postanowieniu, bo poświęca na to sporo czasu, ale widzimy, że sprawia jej to przyjemność, więc to nie jest tak, że jakoś bardzo cierpi – mówi pan Michał, tata Klary, która na koniec VII klasy uzyskała średnią 5,36.

– Jestem z siebie dumna, bo mimo gorszych momentów, nie poddawałam się i walczyłam o dobre oceny – przyznaje ósmoklasistka z SP11. – Z niemieckiego czy fizyki rzeczywiście musiałam bardziej się postarać.

Po raz drugi takie wyróżnienie otrzymała Kasia z SP16 w Elblągu. – Zapracowałam na to i mam nadzieję, że kolejny semestr też tak dobrze mi pójdzie. Dużo zapamiętywałam z samych lekcji, z geografii idzie mi najlepiej, ale na przykład nad historią czy polskim muszę dłużej posiedzieć. Motywuje mnie to, żeby mieć średnią wyższą niż 5,25 – mówi ósmoklasistka.

Uczniowie otrzymali dziś dyplom, nagrodę pieniężną oraz słodki upominek.

– Czujemy się bardzo wyróżnione – mówi Luiza, która stypendium otrzymała już po raz czwarty. – Uczyłyśmy się cały rok, ale w taki sposób, żebyśmy były z siebie zadowolone i miały też czas dla znajomych, choć czasem jesteśmy przemęczone.

– Ciężką pracą osiągnęłyśmy to, co chciałyśmy i mamy nadzieję, że w marcu też się tu spotkamy – dodaje jej koleżanka Zuzia z SP19, która wyróżniona została po raz drugi. – Starałyśmy się też mieć czas dla siebie, chociaż łatwe to nie jest. W siódmej klasie codziennie siedziałam od godz. 18 do 24 i się uczyłam. Łączyłam to z treningami tańca, było ciężko, ale dałam radę.

– Dla mnie stypendium to nowość, z którym czuję się świetnie – przyznaje Amelia z SP12, która otrzymała wyróżnienie po raz pierwszy. – Ciężko jest połączyć naukę z treningami siatkówki i zajęciami dodatkowymi, często uczymy się po nocach, ale jesteśmy tu, więc dałyśmy radę.

Uczennice zgodnie przyznają, że najbardziej w nauce wspierają ich rodzice, przyjaciele, ale też wielu nauczycieli. Motywuje je za to przyszłość oraz duma rodziców.