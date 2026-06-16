Fundacja państwa Górskich po raz piąty przyznała stypendia uczniom I LO

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego przystąpili do jubileuszowej, piątej edycji Konkursu Stypendialnego Fundacji Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”.

W roku szkolnym 2025-2026 do Konkursu swoje kandydatury zgłosiło aż 24 uczniów. Zgodnie z regulaminem do ścisłego finału zostało zakwalifikowanych 10 uczniów klas trzecich liceum z najwyższymi średnimi, potwierdzonymi wysokimi wynikami w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim oraz udokumentowaną działalnością społeczną. Poziom tegorocznej edycji był niezwykle wyrównany.

Każdy z finalistów przygotował autoprezentację, po której następowała rozmowa z Komisją. Wybór laureatów poszczególnych miejsc był w tym roku niezwykle trudny. Ostatecznie Komisja zdecydowała o przyznaniu: I miejsca i stypendium na rok szkolny 2026/2027 w wysokości 7200 zł Ewie Kobylińskiej, II miejsca ex aequo i stypendium w wysokości 4200 zł – Apolonii Owczarek i Michałowi Kruszyńskiemu, III miejsca ex aequo i stypendium w wysokości 3000 zł – Anieli Gołocie, Annie Makowskiej i Kacprowi Sokołowskiemu. Komisja postanowiła przyznać także jednorazowe wyróżnienia w kwocie po 1000 zł Antoniemu Krasowskiemu, Lenie Reszce, Milenie Śliwińskiej i Robertowi Wasiakowi. W sumie w tym roku szkolnym na stypendia Fundacja przeznaczyła 28,6 tysięcy złotych.

Pomysłodawcami i fundatorami nagród są Beata i Marek Górscy. Fundacja „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie” została utworzona w 2021 roku jako wyraz wdzięczności jej założycieli za uzyskane w ich życiu dobro. Zgodnie z zapisami Aktu Założycielskiego Fundacji istotną rolę w kształtowaniu postaw Fundatorów, w ich wychowaniu i wykształceniu, miały różne jednostki edukacyjne, w tym szkoły w ich rodzinnym mieście – Elblągu. Wśród nich istotną rolę odegrało I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, którego oboje są absolwentami. Wspieranie konkretnych szkół stanowi jeden z elementów działalności charytatywnej realizowanej przez Fundację.

- Wiąże się z tym intencja Fundacji i jej Fundatorów do towarzyszenia stypendystom w ich dalszych losach (również po zakończeniu wypłaty stypendium) oraz wspomagania ich dalszej kariery edukacyjnej czy zawodowej, m.in. poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, szkoleniowych, wspieranie radą, a w uzasadnionych przypadkach również udzielanie pomocy materialnej potrzebnej do ich dalszego rozwoju. Nadzieją Fundatorów jest również przyszłe zaangażowanie stypendystów we wspieranie kolejnych (już młodszych) laureatów Konkursu Stypendialnego Fundacji „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”. Państwo Górscy zakładają tu nie tyle wsparcie materialne, co przede wszystkim wsparcie o charakterze coachingowym – informuje I LO.

Przy okazji V edycji Konkursu Stypendialnego warto przypomnieć Stypendystów z lat ubiegłych:

I EDYCJA

I miejsce – Zuzanna Borowska

II miejsce – Nikodem Stańczewski

III miejsce – Julia Wieteska

Wyróżnienia - Lidia Czarnecka, Aleksandra Kłos i Adrian Popielarczyk.

II EDYCJA

II miejsce – Mateusz Małecki

II miejsce – Mateusz Turek

III miejsce – Aleksandra Kot

III miejsce - Julia Kopania

Wyróżnienie - Aleksandra Kosacz

III EDYCJA

II miejsce – Martyna Pałaszewska

II miejsce – Wiktoria Mateusiak

III miejsce – Sebastian Okupski

IV EDYCJA

I miejsce – Filip Gralewicz

II miejsce – Maciej Batko

II miejsce – Filip Nikołajuk

III miejsce - Lena Kijewska

III miejsce - Wanessa Zajączkowska

III miejsce - Jakub Izdebski

Wyróżnienia - Lena Krzemińska, Zofia Siniarska i Kornelia Wasiłyszyn.