Fundacja państwa Górskich po raz piąty przyznała stypendia uczniom I LO
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego przystąpili do jubileuszowej, piątej edycji Konkursu Stypendialnego Fundacji Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”.
W roku szkolnym 2025-2026 do Konkursu swoje kandydatury zgłosiło aż 24 uczniów. Zgodnie z regulaminem do ścisłego finału zostało zakwalifikowanych 10 uczniów klas trzecich liceum z najwyższymi średnimi, potwierdzonymi wysokimi wynikami w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim oraz udokumentowaną działalnością społeczną. Poziom tegorocznej edycji był niezwykle wyrównany.
Każdy z finalistów przygotował autoprezentację, po której następowała rozmowa z Komisją. Wybór laureatów poszczególnych miejsc był w tym roku niezwykle trudny. Ostatecznie Komisja zdecydowała o przyznaniu: I miejsca i stypendium na rok szkolny 2026/2027 w wysokości 7200 zł Ewie Kobylińskiej, II miejsca ex aequo i stypendium w wysokości 4200 zł – Apolonii Owczarek i Michałowi Kruszyńskiemu, III miejsca ex aequo i stypendium w wysokości 3000 zł – Anieli Gołocie, Annie Makowskiej i Kacprowi Sokołowskiemu. Komisja postanowiła przyznać także jednorazowe wyróżnienia w kwocie po 1000 zł Antoniemu Krasowskiemu, Lenie Reszce, Milenie Śliwińskiej i Robertowi Wasiakowi. W sumie w tym roku szkolnym na stypendia Fundacja przeznaczyła 28,6 tysięcy złotych.
Pomysłodawcami i fundatorami nagród są Beata i Marek Górscy. Fundacja „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie” została utworzona w 2021 roku jako wyraz wdzięczności jej założycieli za uzyskane w ich życiu dobro. Zgodnie z zapisami Aktu Założycielskiego Fundacji istotną rolę w kształtowaniu postaw Fundatorów, w ich wychowaniu i wykształceniu, miały różne jednostki edukacyjne, w tym szkoły w ich rodzinnym mieście – Elblągu. Wśród nich istotną rolę odegrało I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, którego oboje są absolwentami. Wspieranie konkretnych szkół stanowi jeden z elementów działalności charytatywnej realizowanej przez Fundację.
- Wiąże się z tym intencja Fundacji i jej Fundatorów do towarzyszenia stypendystom w ich dalszych losach (również po zakończeniu wypłaty stypendium) oraz wspomagania ich dalszej kariery edukacyjnej czy zawodowej, m.in. poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, szkoleniowych, wspieranie radą, a w uzasadnionych przypadkach również udzielanie pomocy materialnej potrzebnej do ich dalszego rozwoju. Nadzieją Fundatorów jest również przyszłe zaangażowanie stypendystów we wspieranie kolejnych (już młodszych) laureatów Konkursu Stypendialnego Fundacji „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”. Państwo Górscy zakładają tu nie tyle wsparcie materialne, co przede wszystkim wsparcie o charakterze coachingowym – informuje I LO.
Przy okazji V edycji Konkursu Stypendialnego warto przypomnieć Stypendystów z lat ubiegłych:
I EDYCJA
I miejsce – Zuzanna Borowska
II miejsce – Nikodem Stańczewski
III miejsce – Julia Wieteska
Wyróżnienia - Lidia Czarnecka, Aleksandra Kłos i Adrian Popielarczyk.
II EDYCJA
II miejsce – Mateusz Małecki
II miejsce – Mateusz Turek
III miejsce – Aleksandra Kot
III miejsce - Julia Kopania
Wyróżnienie - Aleksandra Kosacz
III EDYCJA
II miejsce – Martyna Pałaszewska
II miejsce – Wiktoria Mateusiak
III miejsce – Sebastian Okupski
IV EDYCJA
I miejsce – Filip Gralewicz
II miejsce – Maciej Batko
II miejsce – Filip Nikołajuk
III miejsce - Lena Kijewska
III miejsce - Wanessa Zajączkowska
III miejsce - Jakub Izdebski
Wyróżnienia - Lena Krzemińska, Zofia Siniarska i Kornelia Wasiłyszyn.