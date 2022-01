Granatowy sen IV LO

W maju walczyć będą o jak najlepszy wynik na egzaminie maturalnym. Ale to dopiero za symboliczne 100 dni. Dziś maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego bawili się na swojej studniówce. Zobacz zdjęcia i film.

„Czwarte Liceum Ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć, Czwarte Liceum Ogólnokształcące, Granatowy sen” – śpiewał Muniek Staszczyk z T. Love w nieoficjalnym hymnie wszystkich IV LO w Polsce.

W elbląskiej czwórce można znaleźć m.in. wicemistrza Europy Juniorów na 800 metrów, kajakarzy, piłkarzy z IV ligi. Elbląskie IV LO jest szkołą szczególną – wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, stąd obecność sportowców. A z drugiej strony to „normalna” szkoła, gdzie trzeba uczyć się historii, czytać lektury, poprawiać jedynki, słowem wieść niełatwe życie ucznia.

W tym tłumie nikt się nie zgubił, mężczyźni wzięli partnerki za ręce i ruszyli do poloneza. I tak zaczęła się studniówka IV Liceum Ogólnokształcącego „nie łamiąc zasad savoir – vivre”. - Dzisiejszy wieczór to ważne wydarzenie w waszym życiu, droga młodzieży. Tę noc powinniście zapamiętać na całe życie. Przekraczacie pewien prób, kończy się pewien etap. Za jakiś czas przystąpicie do egzaminu dojrzałości. Dziś życzę wam trochę szaleństwa, wyśmienitej zabawy z kulturą i klasą – mówiła Hanna Szuszkiewicz, dyrektorka Zespołu Szkół I Placówek Sportowych.

A potem był polonez... i zabawa do białego rana „omijając tabuny pędzących w biegu...”. Prawdopodobnie ostatnia okazja do beztroskiej zabawy przed egzaminem maturalnym.