Hat-trick Jagiellończyków

Nieczęsto zdarza się, by sukcesy naukowe licealistów z jednej szkoły były sportową zagrywką znaną z boisk. Tak jest w tym roku z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu.

Przyszli humaniści i ekonomiści: Julia Maj z klasy 3 czteroletniego liceum oraz tegoroczni maturzyści Wiktoria Zapolska i Kajetan Kozłowski zakwalifikowali się do etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Warto dodać, że spośród wszystkich uczestników etapu okręgowego w Kętrzynie awans otrzymali tylko uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. W czerwcu finał na Uniwersytecie w Białymstoku. Przed nimi szansa na zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego przy rekrutacji na uczelnie wyższe. Tak stanie się, gdy zdobędą tytuły finalistów lub laureatów Olimpiady.

Są też kolejne sukcesy. Do etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego awansowały cztery osoby: z klasy 3 czteroletniego liceum : Laura Wyszomirska, Natalia Mikołajczyk i Urszula Kobus, oraz z klasy maturalnej o profilu matematyczno-fizycznym- Wiktor Wojtyna. Finaliści i laureaci tej Olimpiady otrzymują najwyższy wynik na egzaminie maturalnym z historii. Co oznacza, że w praktyce nie muszą przystępować do matury z tego przedmiotu, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

Na koniec największy sukces. Karolina Atłas, tegoroczna maturzystka z klasy humanistycznej w miniony weekend uczestniczyła w etapie centralnym jednej z najstarszych olimpiad przedmiotowych: 63 Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Karolina z tytułem finalistki tej Olimpiady zwolniona jest z egzaminu dojrzałości z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie. Trzeba zaznaczyć, że egzamin z tego przedmiotu należy do najtrudniejszych spośród wszystkich matur. W latach ubiegłych średni wynik krajowy wynosił 29 proc.. Tymczasem Karolina ma już 100 proc.. Wszystkie te sukcesu zostały okupione solidna pracą licealistów. Ich determinacja i wysiłek, jak widać, został doceniony.