II LO wśród 100 najlepszych liceów w Polsce według Newsweeka

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi jako jedyne z elbląskich liceów znalazło się w pierwszej setce tego typu szkół w rankingu "Newsweek Polska".

Elbląskie II LO znalazło się w rankingu na 80 miejscu w kraju (2 miejsce w województwie). W zestawieniu jest jeszcze III LO - na 467 pozycji (19 miejsce w województwie) oraz Publiczne LO Zakonu Pijarów w Elblągu (227 pozycja w kraju i 7 w województwie)

W rankingu kapituła brała pod uwagę wyniki matur, liczbę olimpijczyków, oferowane w programie języki obce oraz wpływ szkoły na osiągnięcia ucznia. Zwłaszcza ten ostatni wskaźnik jest istotny. Autorzy rankingu, by zmierzyć efektywność nauki badali EWD czyli Edukacyjną Wartość Dodaną. Najprościej tłumacząc porównuje się uczniów „na starcie”, czyli wyniki egzaminu gimnazjalnego i na końcu czyli wyniki egzaminu maturalnego. W tym przypadku II LO otrzymało aż 171 punktów, a dla porównania III LO w Gdyni tylko 23 punkty. Ranking kładł także nacisk na wyniki matur. W tym przypadku sukcesy maturalne danej szkoły porównywano ze średnimi wynikami w całej Polsce.

Dobra pozycja szkoły to w dużej mierze zasługa uczniów, ich pracy, zaangażowaniu i uzdolnieniom. Nie jest tajemnicą, że II LO przyciąga bardzo ambitnych i szlachetnych młodych ludzi. Dlaczego wybrali II LO?

- Naszą szkołę wybrałam przede wszystkim dlatego, iż był to mój cel od podstawówki. Już od wtedy słyszałam, że jest to najlepsza szkoła w naszym mieście. Zależało mi na tym bardzo, ponieważ od zawsze chciałam dobrze napisać maturę i dostać się na wymarzone studia, a byłam pewna, że II LO mi w tym pomoże – przekonuje Wiktoria Gąsak z klasy II a.

Czy był to dobry wybór ? - Będę szczera, nie jest łatwo, ponieważ nauczyciele z racji swojego długoletniego doświadczenia i profesjonalizmu, dużo wymagają. Mimo to uważam, że to dobra oznaka, ponieważ wymagania są podstawą do dobrego nauczania. W naszej szkole, wbrew powszechnemu przekonaniu ze strony osób trzecich, panuje bardzo miła atmosfera. Uczniowie są z reguły przyjaźnie nastawieni, ambitni, poznałam tutaj wiele niesamowitych i interesujących osób, z którymi mam nadzieję, będę utrzymywać kontakt długo po skończeniu szkoły – wyznaje Agata Kwiatkowska, koleżanka z klasy Wiktorii.

W rankingu Newsweek Polska brano pod uwagę jakie i ile języków oferuje szkoła. W II LO do wyboru jest 6 jęz. obcych. W przygotowanej już ofercie na rok 2020/2021 wystartują m. in. klasy: humanistyczna i biznesowa – dwujęzyczne, politechniczna z jęz. angielskim oraz medyczna.

M. Nowosad

Foto : archiwum II LO