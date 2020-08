Jak będzie wyglądała nauka w szkołach

Zajęcia w szkołach, jak już informowaliśmy, mimo pandemii mają się rozpocząć jak co roku 1 września. Dzisiaj minister edukacji poinformował, że większe obostrzenia będą obowiązywać tylko w samorządach, które są w tak zwanych strefach żółtych i czerwonych. Dotyczy to obecnie 19 powiatów z południa Polski.

- Niektóre media zauważają tylko te 19 powiatów z obostrzeniami. Tymczasem ponad 300 powiatów jest w dobrej sytuacji, dlatego w zielonych strefach dyrektorzy mogą przygotowywać się do stacjonarnych zajęć w szkołach. Tylko w strefach czerwonych i żółtych obowiązywać będą większe obostrzenia - powiedział dzisiaj na konferencji prasowej Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

Ministerstwo zdecydowało o powrocie do normalnego trybu nauczania, wzorem np. Niemiec czy Włoch. W szkołach będą obowiązywać aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in.: bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. - W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii – informuje GIS.

- Trzeba włączyć rozum - mówił minister Piontkowski na konferencji prasowej, apelując o rozsądek i przestrzeganie dotychczasowych zaleceń Ministerstwa Zdrowia. - Dzisiejsza sytuacja epidemiologicznego umożliwia rozpoczęcie nauki w większości szkół w Polsce. W razie czego wprowadzone zostaną w nich warianty B lub C, gdyby doszło do wzrostu liczby zakażeń w danym regionie.

Wariant A to model tradycyjny, gdzie szkoły będą funkcjonowały normalnie z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego wydanego przez GIS i Ministerstwo Zdrowia. Model C to tryb, podczas którego nauczyciele i uczniowie przechodzą całkowicie na kształcenie zdalne.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w tej sprawie, dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Przepisy ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednie do zaistniałej sytuacji z zgodą organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Będzie można zawiesić wszystkie zajęcia lub poszczególne, również dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki.

W szkołach i placówkach edukacyjnych znajdujących się w powiatach strefy czerwonej i żółtej (gdzie liczna zachorowań rośnie) zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia. W szkołach tych może obowiązywać: ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie placówki, obowiązek zachowywania dystansu, zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarz), zasada jednej klasy na jedną salę, ustalenie grupy dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć w świetlicy, pomiar temperatury pracownikom przy wejściu do placówki, zakaz wyjść grupowych i wycieczek szkolnych i organizacja zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.