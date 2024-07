Jak wypadły matury w elbląskich szkołach

Absolwenci szkół średnich w całej Polsce dowiedzieli się we wtorek, 9 lipca, o wynikach matur. Jak na tle kraju i województwa wypadł Elbląg i poszczególne elbląskie szkoły średnie?

W Polsce

W maju do matury w całym kraju przystąpiło ponad 245 tys. uczniów. Egzamin zdało 84,1 proc. z nich, Wyższa zdawalność była w liceach (88,6 proc.) niż w technikach (78,1 proc.). Do sierpniowej poprawki mają prawo jedynie uczniowie, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu. W tym roku jest to ponad 25,5 tys. osób (10,4 proc.). Pozostali pechowcy będą mogli podejść do matury za rok.

Z języka polskiego (poziom podstawowy) zdawalność w kraju wyniosła 95 proc., z języka angielskiego (poziom podstawowy) - 96 proc., najsłabiej wypadła matematyka (poziom podstawowy) - 89 proc. Dla porównania język niemiecki zdało 85 proc. przystępujących do egzaminu, a rosyjski - 87 proc.

W województwie warmińsko-mazurskim

W województwie do matury podeszło prawie 7,9 tys. absolwentów, w tym ponad 4,6 tys. uczniów czteroletnich liceów i ponad 3,2 tys. pięcioletnich techników. Zdawalność wyniosła 84,5 proc, a więc była nieznacznie wyższa niż średnia krajowa. W liceach wyniosła 88,2 proc, w technikach - 80,5 proc. Do sierpniowej poprawki podejdzie 802 absolwentów (10,2 proc.).

Język polski (poziom podstawowy) zdało 95 proc. uczniów, angielski – również 95 proc., a matematykę - 89 proc. Dla porównania – język niemiecki (118 osób) - 91 proc., rosyjski (43 osoby) - 86 proc.

Matury w Elblągu

Jak matura poszła elbląskim absolwentom? Która szkoła wypadła najlepiej? Na najwyższym stopniu podium ex equo pod względem zdawalności plasują się aż cztery szkoły, a są to I LO, II LO, Liceum Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi oraz Szkoła Muzyczna II stopnia. We wszystkich tych szkołach zdawalność z każdego przedmiotu wyniosła 100 proc.

W III LO zdawalność wyniosła 98,1 proc., z czego 99,1 proc. z polskiego i matematyki oraz 100 proc. z języka angielskiego. Na kolejnym miejscu plasuje się Liceum Zakonu Pijarów, gdzie zdawalność wyniosła 94,4 proc., z czego 100 proc. z polskiego i angielskiego i 94,4 z matematyki. Kolejny pod względem zdawalności wynik uzyskało Technikum przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących (89,7 proc, język polski oraz angielski zdało 98,5 proc. uczniów, a matematykę 92,6 proc.). W czołówce znalazło się także IV LO ze zdawalnością 87,2 proc. (język polski zdało 97,9 proc. uczniów, matematykę 89,4 proc., a angielski 100 proc.

Poniżej w tabeli przedstawiamy szczegółowe wyniki matur w elbląskich szkołach. Kolejno zdawalność ogółem, zdawalność i średnia liczba punktów z przedmiotów obowiązkowych z poziomu podstawowego: język polski, matematyka, język angielski. Źródło: OKE Łomża