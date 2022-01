Kameralna studniówka szkoły muzycznej

W piątek (21.01) w sali „U św. Ducha” w Bibliotece Elbląskiej odbyła się studniówka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Zobacz zdjęcia.

Były podziękowania, życzenia, tradycyjny polonez, a przede wszystkim wspaniała zabawa.

- Klasa nieliczna, ale impreza śliczna. Pięknie dopisała frekwencja, zdążyliśmy, udało nam się. Składam ogromne podziękowania i gratulacje za fantastyczną pracę przygotowawczą dla rodziców oraz wychowawczyni, pani Aleksandry Szerszeń. Wy, jak chyba żaden inny rocznik, zasłużyliście na taką nagrodę. Traktujmy ten wieczór jako naszą indywidualną nagrodę. Cieszmy się, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać - mówił tuż przed rozpoczęciem studniówki Andrzej Korpacki, dyrektor szkoły muzycznej.

Dyrektor podkreślił, że bal studniówkowy, to również symboliczne wejście uczniów w dorosłość.

- Pięknie zapisaliście się w historii szkoły. Wasze fantastyczne realizacje pomysłów były na bardzo wysokim poziomie artystycznym, wszyscy mogliśmy je oglądać i podziwiać. Będziemy je długo pamiętali. Dzisiaj bawmy się i niech ten optymizm, który w tej chwili panuje, zapanuje też jutro, pojutrze i na następne dni – dodał dyrektor.

Jak zaznaczyła wychowawczyni maturzystów Aleksandra Szerszeń, ostatni rok był dla uczniów bardzo trudny.

- Dziękuję wam, po prostu za to, że jesteście. To był bardzo trudny czas, przecież uczniowie uczyli się w domach. To, jak napisali próbną maturę, jest ich wielkim sukcesem. Oni są wspaniali, nie będzie już takich drugich – mówiła Aleksandra Szerszeń.

- Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy. Uświadamia nam, że już za 100 dni staniemy przed najważniejszym w naszym życiu egzaminem, który pozwoli nam przekroczyć symbolicznie próg dojrzałości. Studniówka skłania nas do refleksji nad czasem. który upływa. Chcemy podziękować naszej wychowawczyni, pani Oli Szerszeń, za to, że starała się prostować nasze ścieżki, cierpliwie tłumaczyła w jaki sposób szukać prawdy i swego miejsca w życiu - tymi słowami przedstawiciele maturzystów podziękowali wychowawczyni za wspólne lata nauki.