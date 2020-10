Kolejne 4 mln na rozwój szkolnictwa zawodowego

Elbląski samorząd otrzymał kolejne środki unijne na rozwój szkolnictwa zawodowego. Tym razem ponad 4 mln złotych dofinansowania przeznaczone będzie na realizację projektu pn. Mistrzowie zawodu – wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu.

- Zadanie to jest kolejnym etapem rozwijania szkolnictwa zawodowego w naszym mieście. Elbląg jest liderem w tej dziedzinie. To za sprawą Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, które powstało w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, aby kształcić pod potrzeby rynku pracy. To najnowocześniejsze centrum kształcenia praktycznego w regionie. Stworzyliśmy także nowoczesne pracownie w naszych szkołach. Na ten cel wydatkowaliśmy już ok. 25 mln złotych. Teraz kolejne ponad 4 mln zł przeznaczone będą na doposażenie bazy dydaktycznej i szkolenia zarówno uczniów, jak i nauczycieli – podkreśla Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Celem projektu jest wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Elblągu i Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.

Projekt skierowany jest do 15 nauczycieli i 35 uczniów kształcących się w 5 zawodach o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu Warmii i Mazur tj.: technik mechatronik, technik energetyk, kucharz, cukiernik i kelner/barman. W ramach projektu obie placówki wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej powstaną pracownie zewnętrzne pn. Inteligentny Budynek oraz Poligon energetyczny, które umożliwią uczniom praktyki szkolne na systemach fotowoltaicznych i solarnych. W Zespole Szkół Gospodarczych natomiast powstanie Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej, które stanowić będzie dodatkową przestrzeń kuchenną zapewniającą młodzieży naukę nowoczesnych technik przygotowania potraw przy okazji imprez plenerowych. Dodatkowo zaplanowano również doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych oraz 40 godzinnych zajęciach praktycznych u elbląskich pracodawców. U lokalnych pracodawców zaplanowano również staże zawodowe dla młodzieży uczestniczącej w projekcie. Projekt zakłada też zakup sprzętu IT umożliwiający zdalne nauczanie potrzebującym uczniom.Wartość całego zadania wynosi 4 625 759,17 zł, z czego 4 066 964,17 zł to dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie od 4.01.2021 r. do 30.09. 2023 r.