Konkurs dla szkół średnich

W związku z obchodzoną w całym kraju 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu oraz Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w konkursie „Polskie konstytucje – od Konstytucji 3 maja 1791 r. do Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”.

Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat kształtowania się ustroju państwa polskiego oraz praw i wolności obywatelskich na przestrzeni dziejów, których odzwierciedlenie znaleźć możemy w treści norm prawnych zawartych w uchwalanych kolejno konstytucjach i ich nowelizacjach. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszy to etap szkolny zaplanowany na 20 października 2021 r. Drugi etap to finał konkursu, który odbędzie się 3 listopada 2021 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Uczestnicy finału otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie. Do wygrania nagroda główna – tablet. Konkurs został objęty patronatem Prezydenta Miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dr inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać do dnia 30 września 2021 r. Więcej informacji o konkursie oraz szczegółowy regulamin znajdują się w linku